Microsoft Game Pass hat bereits über 25 Millionen Abos, Tendenz steigend

Als hätte Microsoft diese Woche nicht schon genug Schlagzeilen gemacht: Der Game Pass-Abodienst hat über 25 Millionen Nutzer:innen. Gratulation!

Die jüngste Abonnentenzahl wurde in einer Wertpapier- und Börsenkommissionsnachricht zum Ende des Geschäftsjahres gefunden. Laut dem 97-seitigen Dokument haben Game Pass-Abonnements ihren Weg in die Liste der obersten Prioritäten von Microsoft gefunden und wurden in die Reihen von LinkedIn, Surface-Umsatz und Einnahmen aufgenommen, die von Azure, Microsofts Suite kommerzieller Cloud-Dienste, erzielt wurden. Microsoft hatte gehofft, dass die Übernahme von ZeniMax Media (das selbst Bethesda Game Studios, Arcane Studios und andere Spieleentwickler besaß) Anfang 2021 seine Anzahl der Game Pass-Abonnenten erhöhen würde.

Die Übernahme ermöglichte es Microsoft, 20 ikonische ZeniMax-Titel zum Game Pass hinzuzufügen, darunter die Elder Scrolls-Serie, Fallout und Wolfenstein, unter anderem und zusätzlich zu den von Microsoft selbst entwickelten Titeln. Nun geht es nahtlos weiter, denn der Fast-70-Milliarden-Dollar-Deal mit Activision Blizzard könnte schnell dazu führen, dass World of Warcraft, Call of Duty, Overwatch und andere bekannte Hits zum Game Pass hinzugefügt werden, was Kund:innen weiter verlockt (oder hält), um ein paar Euro pro Monat für den Dienst zu zahlen. Habt ihr auch ein Game Pass-Abo?