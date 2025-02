Metal Gear Solid Delta: Snake Eaters PC-Anforderungen bekannt, das muss euer PC können

PC-Fans aufgepasst: Die Spezifikationen für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sind nun vorab bekannt geworden. Schafft euer Rechner das?

Wer Konamis kommendes Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bereits in Aktion gesehen hat, war höchstwahrscheinlich überrascht, wie gut und realitätsnah die in Unreal Engine 5 neu erstellte Grafik aussieht. Für all diejenigen, die planen, das Spiel auf dem PC zu spielen, müsst ihr nicht länger raten, ob euer Tower damit umgehen kann, da die offiziellen PC-Anforderungen des Stealth-Action-Spiels jetzt verfügbar sind. Konami hat die offizielle Metal Gear Solid Delta-Steam-Seite aktualisiert, um die minimalen und empfohlenen PC-Spezifikationen aufzulisten, die wir benötigen, um das Spiel auszuführen.

Metal Gear Solid Delta PC-Anforderungen

Minimal

Intel i5-8600 oder AMD Ryzen 5 3600

Windows 10, Windows 11 (64-Bit-Betriebssystem erforderlich)

16 GB RAM

RTX 2060 Super (8 GB VRAM)

DirectX Version 12

100 GB verfügbarer Speicherplatz (SSD)

Empfohlen

Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600

Windows 10, Windows 11 (64-Bit-Betriebssystem erforderlich)

16 GB RAM

RTX 3080

DirectX Version 12

100 GB verfügbarer Speicherplatz (SSD)

Die Bildraten, Auflösungsziele und Leistung des Spiels werden noch nicht erwähnt, aber wir vermuten, dass Konami sie teilen wird, wenn wir uns der Veröffentlichung des Spiels nähern. Apropos, das Erscheinungsdatum des Spiels wurde für den 28. August 2025 auf der Sony State of Play Anfang dieses Monats bekannt gegeben. Der Trailer zum Veröffentlichungsdatum bestätigte auch, dass der Snake vs. Monkey-Modus, in dem die Affen aus Sonys Ape Escape-Franchise zu sehen sind, ebenfalls zurückkehren wird. Da Ape Escape eine First-Party-Sony-IP ist, wird die Xbox-Version sie nicht bekommen, sondern einen Modus mit der Bomberman-Franchise erhalten. So viel dazu – freut ihr euch schon auf das Snake Eater-Remake?