Mehrspielermodus von Call of Duty: Modern Warfare 2 wird im September enthüllt

Activision und Infinity Ward werden den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 2 vorstellen.

Der Mehrspielermodus wird zusammen mit anderen Details beim Next-Showcase-Event am 15. September enthüllt. Beide Unternehmen kündigten auch an, dass die Early-Access-Beta am 16. und 17. September auf PlayStation-Konsolen kommt und ab dem 24. September in einer offenen Crossplay-Beta auf allen Konsolen und PCs erscheinen wird. Nur Vorbesteller:innen können an den offenen und Early-Access-Beta-Phasen teilnehmen, wobei PlayStation-Besitzer:innen die Ersten sein werden. Nach dem Vorabzugang spielen PlayStation 4- und 5-Benutzer:innen vom 18. bis 20. September die offene Beta, und dann geht es auf Xbox und PC vom 22. bis 23. September (Crossplay-Beta inklusive PlayStation) los. Schlussendlich wird die offene Beta (Crossplay) dann vom 24. bis 26. September auf allen Plattformen gemeinsam verfügbar sein.

Zusammen mit dem Multiplayer-Modus sagte Infinity Ward, dass es zeigt, „wie die bevorstehende Zukunft von Call of Duty aussehen wird, einschließlich vieler weiterer Details zu Modern Warfare 2, Informationen zum nächsten Call of Duty: Warzone und mehr über die mobile Version von Call of Duty: Warzone (auch bekannt als Project Aurora)”. Das Studio versprach auch YouTube-Streamer, die ihre Spiele in Echtzeit spielen, zusammen mit neuen Überraschungen. Dall of Duty: Modern Warfare 2 ist der Nachfolger von Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahr 2019, basierend auf der ursprünglichen Modern Warfare-Unterserie, die 2007 auf den Markt kam. Der neue Titel soll am 28. Oktober erscheinen und 70 Euro auf allen Plattformen kosten.