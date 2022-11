Mega-Deals für alle: tink bringt smarte Gadgets in der Black Week zu euch

Connected-Home-Pionier tink feiert bis einschließlich 28. November 2022 seine Black Friday-Week mit Rabatten bis zu minus 70 Prozent!

Smart gespart lautet die Devise! Tech-Aficionados stehen bereits in den Startlöchern für den Black Friday. Der Premium-Händler tink lässt aus seinen Smart-Gadgets eine „O du fröhliche Black Friday Week“ singen. Mit dabei Top-Deals von bis zu -70 Prozent u.a. für Premium-Marken wie Google, eufy, tado, Netatmo, Nuki, Arlo, Harman Kardon, Bosch und einige andere. Die limitierte Stückzahl der besten Black Friday Smart-Deals ist vom 17. November (19:00 Uhr) bis zum 28. November 2022 verfügbar.

Sicher ist sicher ist sicher

Die eigene Haustüre via Fingerabdruck öffnen? Mit dem ABUS HomeTec Pro Bluetooth-Türschlossantrieb gehört das nicht mehr nur in Action-Thriller. Der Türschlossantrieb verwandelt jeden klassischen Eingang in eine smarte Haustür. Der smarte Fingerscanner kann bis zu 28 verschiedene Fingerabdruckprofile speichern, während dank Bluetooth-WLAN-Bridge auch aus der Ferne die Tür ver- oder entriegelt werden kann. Übrigens auch via Sprachsteuerung. Das ABUS HomeTec Pro Bluetooth Türschlossantrieb + WLAN Bridge + Fingerscanner ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 429,95 Euro (statt 581,95 Euro) auf tink.at verfügbar.

Das günstigste Adleraugen-Paket

Mit 4K-Video und HDR-Technik begeistert das Arlo Ultra 2 VMS5340 durch Aufnahmen mit unglaublicher Detailstärke. Praktische Features, wie etwa das 2-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung oder aber auch die einfache Installation via magnetischem Stromkabel machen das smarte Gadget Security-Profi bei jeder Wetterlage. Und das Beste? Die Kamera kann ganz ohne Bridge oder Strom, nur über WLAN ins smarte Zuhause eingebunden werden. Das Arlo Ultra 2 VMS5340 – Kabelloses 4K-Überwachungssystem mit 3 Kameras + gratis Solar Panel 3er-Set ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 449,00 Euro (statt 1.109,96 Euro) auf tink.at verfügbar.

Stromverbrauch im Blick

Den eigenen Stromverbrauch kontrollieren war noch nie so einfach. Die Zwischenstecker von Bosch messen nämlich kontinuierlich den Eigenverbrauch jedes Gerätes, um so potenzielle Stromfresser zu erkennen. Durch die in der App festgelegten Zeitpläne tragen die kompakten Zwischenstecker effizient zur Kontrolle des Energieverbrauchs bei und sind im Handumdrehen smart. Das Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt 4er-Set ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 79,95 Euro (statt 179,80 Euro) auf tink.at verfügbar.

Sicherheit geht vor

Ob Tag oder Nacht, das eufyCam 3 Starter Set garantiert umfangreiche Sicherheit für das smarte Zuhause. Das Überwachungssystem überzeugt mit vielfältigen Funktionen, wie etwa dem smarten Bewegungssensor oder dem Solar-Panel. Die kristallklare 4K-Qualität der Aufnahmen sowie die Nachtsicht in Farbe liefert immer den Status Quo über die Haussicherheit. So weiß man immer, wer vor der Tür steht. Das eufyCam 3 Starter Set 3+1 – 3er-Kameraset mit HomeBase 3 ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 599,00 Euro (statt 798,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Smart Display mal zwei

Als Zentrale für das Smart Home unterstützt der Google Nest Hub (zu unserem Review) nicht nur dabei, organisiert durch den Tag zu kommen, sondern besteht auch noch aus 54 Prozent recycelten Materialien. Im Bundle überzeugen die smarten Bildschirme in jedem Zimmer und werden im 2er-Pack zu wahren Alleskönnern. Dank integriertem Google Assistent hören die smarten Zwillinge selbst von der anderen Seite des Raumes auf Sprachbefehle. Das Google Nest Hub (2. Generation) 2er-Pack – Smart Display mit Sprachsteuerung ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 59,95 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Eure Haustür immer im Blick

Ob Pakete, Personen oder Fahrzeuge, die Google Nest Doorbell liefert, mittels intelligenter Erkennung gestochen scharfe Aufzeichnungen. So hat man immer den Überblick über das gesamte Geschehen vor der Haustüre. In Kombination mit dem Google Nest Hub (2. Generation) als Smart-Home-Zentrale steht dem intelligenten Eigenheim nichts mehr im Wege. Das Google Nest Doorbell (mit Akku) + kostenloser Google Nest Hub (2. Generation) ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 159,95 Euro (statt 299,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Gute Unterhaltung mit Google

Die neueste Generation des Streaming-Dongles kommt mit Google TV als Betriebssystem, einer Sprachfernbedienung und einer Steueroberfläche für das smarte Zuhause. Serien und Videos können so in Full HD HDR-Auflösung gestreamt werden, während die Sprachfernbedienung sowohl die neueste Folge der Lieblingsserie streamt, als auch das Smart Home jederzeit auf den Fernseher projiziert. Der Google Chromecast mit Google TV (HD) ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 29,95 Euro (statt 39,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Kräftiges Heimkino

Unabhängig von der Raumform schafft die Multibeam-Technologie des Harman Kardon Heimkino-Sets eine breite Klangbühne. Das elegante Design der Heimkino- und Stereoanlage ermöglicht dank AirPlay 2 und integrierter Chromecast-Technologie den Zugriff auf mehr als 300 Musik-Streaming-Dienste. Intensiver und voller Klang vorprogrammiert. Das Harman Kardon Citation Multibeam 700 Surround Sub S – 5.1 Heimkino Set ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 999,95 Euro (statt 1.347,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Wetterstation gefällig?

Das Netatmo Premium Set verwandelt das Eigenheim in eine moderne Wetterstation, die nebst Messung von Luftdruck, -qualität und -feuchtigkeit beim Überschreiten von kritischen CO2-Werten Alarm schlägt. Ein umfangreiches Sensorpaket, das in der dazugehörigen App alle relevanten Daten sammelt und bei Überschreitungen von eingestellten Schwellenwerte direkt eine Benachrichtigung sendet. Die Netatmo Premium Set Wetterstation ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 229,95 Euro (statt 379,97 Euro) auf tink.at verfügbar.

Nie mehr Schlüssel verlieren

Keine Zeit mehr für die Schlüsselsuche verlieren und Postboten ganz ohne Umstände Einlass gewähren. Nuki revolutioniert mit dem Komplett-Set den Zutritt zum eigenen Zuhause. Einfach installiert, ermöglicht das WLAN-Modul Zugriff aus der Ferne – ganz ohne Schlüssel. Das Set macht das eigene Heim so spielerisch, smart und sicher. Die Nuki Smart Lock 3.0 Pro + Fob + Door Sensor + Keypad – Komplett Set (zu unserem Test) ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt und dem Code NUKI10 um nur 359,10 Euro (statt 456,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Ein Regenbogen für daheim

16 Millionen Farben, ob kalt oder warm, die Philips Hue Ensis Pendelleuchte garantiert die perfekte Lichtstimmung für jeden Anlass. Das elegante Design schmiegt sich gekonnt in jedes Interieur und liefert dank Dimmschalter mit Bewegungsmelder eine weitere Steuerungsmöglichkeit für smarte Lampen und Leuchten. Die Suche nach dem Lichtschalter gehört mit diesem smarten Gadget der Vergangenheit an. Die Philips Hue White & Color Ambiance Ensis Bluetooth + Bewegungsmelder ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt und dem Code HUE10 um nur 289,00 Euro (statt 444,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Euer Heim – nun noch smarter

Den Rhythmus von Rollläden so individuell gestalten, war noch nie so einfach und funktioniert sogar via Sprachbefehl. Mit dem Rademacher Set lassen sich feste Uhrzeiten zum Hoch- und Runterfahren der Rollläden festlegen, während sich der RolloTron Comfort DuoFern automatisch an die Sommer- und Winterzeitumstellung anpasst. Das Rademacher HomePilot + RolloTron Comfort DuoFern 7er-Set ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 829,95 Euro (statt 1.777,19 Euro) auf tink.at verfügbar.

Besuch gemütlicher ankündigen

Die Ring Video Doorbell kann das Klingeln der Türe nie wieder verpasst werden – Auswahl aus verschiedensten Klingeltönen inklusive. Besonders die Live-Benachrichtigungen, aber auch die Full HD-Auflösung überzeugen jeden Smart Home-Liebhaber und machen die eigenen vier Wände um ein großes Stück sicherer. Die Ring Video Doorbell 4 + Chime Gen. 2 ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 149,95 Euro (statt 235,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Ein Lichterlebnis

Der intelligente Senic Friends of Hue Smart Switch ist immer da, wo man ihn braucht. Mit den zwei Kippschaltern lässt sich das Licht dimmen und nach Belieben ein- und ausschalten – unterschiedliche Lichtszenen sowie Kuschelmomente inklusive! Der Senic Friends of Hue Smart Switch – Smarter Lichtschalter ohne Strom-/Batteriebedarf 3er-Pack + Switch ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 179,00 Euro (statt 258,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Sparen und heizen zugleich

Das intelligente tado° Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ ermöglicht es, bis zu fünf Heizungen auf sehr komfortable Weise smart zu steuern: Energiekosten werden gesenkt und zusätzlich wird Geld gespart. Der tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten & Bridge zur Einzelraumsteuerung ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 369,00 Euro (statt 469,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

So geht Kino!

tink geht, wie wir berichteten, noch weiter. Mit atemberaubendem Sound verwandelt das Sonos Arc One SL 5.1 Heimkino Set die eigenen vier Wände in einen Kinosaal. Das Set enthält die Sonos Arc, den Sonos Sub (3. Generation) und zwei Sonos One SL, die im Zusammenspiel für einen raumfüllenden Sound im Wohnzimmer sorgen. Das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 1.499,00 Euro (statt 2.246,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Für jedes Wohnzimmer

Das Sonos One SL Beam Gen 2 5.0 Entertainment Set garantiert dank Dolby Atmos ein noch intensiveres Sounderlebnis und katapultiert dank außergewöhnlichen Klängen direkt in das TV-Geschehen. Neben der praktischen Sprachsteuerung sind auch die über 50 verschiedenen verfügbaren Musik- und Hörbuch-Streaming-Dienste großartige Highlights. Besonders begeistert aber das umweltfreundliche Design, welches durch schickes Design auch als Wohnaccessoire atemberaubend gut aussieht. Das Sonos One SL Beam Gen 2 5.0 Entertainment Set ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 629,00 Euro (statt 897,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Ein 5.0-Surround-System

Egal ob beim Musik-Streaming oder dem Kinoabend zuhause, umwerfende Sounds gehören mit dem Sonos One SL Arc 5.0 Entertainment Set dem Alltag an. Zehn Hoch-, Tief- und Mitteltöner sowie Trueplay und die Multiroom-Funktion garantieren ein echtes Klangerlebnis, während die Arc gemeinsam mit den beiden smarten Lautsprechern ein 5.0-Surround-Soundsystem bildet. Das Sonos One SL Arc 5.0 Entertainment Set ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 979,00 Euro (statt 1.397,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Eine Google-Pixel–Nest-Kombi

Das kompakte Google Pixel 6a überzeugt mit hochwertiger Technologie, schickem Design, einer schier endlosen Anzahl intelligenter Funktionen, bis zu 72 Stunden Akkulaufzeit und nicht zuletzt einem leistungsstarken Chip, der perfekt auf das Android-Betriebssystem abgestimmt ist. Das Google Pixel 6a + Google Nest Hub (2. Generation) ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 349,95 Euro (statt 558,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Leistung im Doppelpack

Das kompakte Google Pixel 7 überzeugt mit verständlicher Bedienung und Speedy Gonzales-ähnlicher Schnelligkeit. Auch in meinem Review zeigte ich mich beeindruckt! Per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder klassischem Passwort steht einem die Welt an intelligenten Funktionen offen. Ein Erlebnis mit eindrucksvoller Leistung und gestochen scharfem Display. Das Google Pixel 7 (128 GB) + Google Nest Hub (2. Generation) ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 629,95 Euro (statt 748,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Das ultimative Google-Smartphone

Das Google Pixel 7 Pro liegt gut in der Hand und könnte dank elegantem Design glatt als Accessoire durchgehen. Mit einer Akkuleistung von bis zu 72 Stunden und Schutzklasse IP68 ist es ein zuverlässiger Begleiter im Alltag. Wie verzaubert verwandelt sich der smarte Begleiter spielerisch in eine professionelle Kamera und wird seinem Namen gerecht. Das Google Pixel 7 Pro (128 GB) + Google Nest Hub (2. Generation) ist im Rahmen der Black Friday Week ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 879,95 Euro (statt 998,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

