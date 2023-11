Masters of the Universe: Revolution startet am im Jänner 2024

Gute Nachrichten für die Fans von Netflix’ He-Man-Reboot – Mit Master of the Universe: Revolution geht die Geschichte ab Jänner 2024 in die nächste Runde.

Worum geht’s?

Masters of the Universe: Revolution ist das legendäre neue Kapitel im Kampf um Schloss Grayskull – ein Kampf zwischen Technologie und Magie. Diesmal bekommen es He-Man und seine heldenhaften Krieger*innen nicht nur mit Skeletor zu tun, der mechanisiert und mit neuen Kräften ausgestattet im Herzen von Eternia zuschlägt. Prinz Adam muss sich mit einer neuen Verantwortung und der Frage auseinandersetzen, was diese für ihn als He-Man bedeutet. Er muss sich zwischen dem Zepter und seinem Schwert entscheiden, zwischen einem Leben als König oder als Kämpfer. Die neue Zauberin Teela ist indes im Nebel von Darksmoke dem Geheimnis des Schlangenzaubers auf der Spur. Sie will eine Zauberwelt erschaffen, um He-Man beim Kampf gegen die größte Bedrohung zu helfen, mit der es Eternia je zu tun hatte: die Rückkehr des Despoten Hordak, dem Anführer der Wilden Horde.