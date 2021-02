Marvel Topseller erhalten Mondo Steelbook Editionen

Gute Nachrichten für SammlerInnen rund um die größten Marvel-HeldInnen – Disney und Marvel verkündeten nun feierlich, dass sechs spezielle Marvel Mondo Steelbook-Editionen am 6. Mai 2021 in den Handel kommen werden.

Mit dabei ist der erste Teil der beliebten Avengers-Reihe The Avengers sowie mit Thor und Captain America: The First Avenger die Kapitel, in denen der Donnergott und Captain America ihren Weg zum SuperheldInnen-Dasein finden. Auch die erfolgreichen Blockbuster Black Panther (hier geht’s zu unserem Test), Guardians of the Galaxy und Doctor Strange (hier geht’s zu unserem Test) erscheinen in dem stylischen neuen Design, das jedes Fan-Herz höherschlagen lässt. Jede der neuen Steelbook Editionen enthält jeweils die 4K UHD Blu-ray sowie die Standard Blu-ray mit umfangreichen Extras.

Verantwortlich für den poppigen Look ist die amerikanische Firma Mondo, die mit ihren einzigartigen Kunstwerken die ganze Themenpalette der Popkultur abdeckt und für die Kreation neuer Grafiken für ikonische Filme und Comics bekannt ist. Auch die Mondo Steelbooks bestechen mit atemberaubenden Artworks namhafter Künstler und sind bei Fans auf der ganzen Welt heiß begehrt. Neben dem charakteristischen Mondo-Comic-Stil punkten auch die Marvel 4K UHD Mondo Steelbook Editionen mit erstklassigen Veredelungen. Durch den transparenten Schuber, der mit einer hochwertigen Folie bedruckt ist wird diese Steelbook Edition zu einem stylischen Gesamtkunstwerk. Die herausgearbeiteten Design- und Artwork-Elemente sowie eine limitierte Auflage machen die Steelbooks zum gefragten Sammlerobjekt. Mit den hochwertigen 4K UHD Mondo Steelbook Editionen erscheinen 2021 nun einige der erfolgreichsten Marvel Abenteuer im coolen, auffallenden Look und sind damit ein echter Hingucker in jedem Wohnzimmer-Regal und ein echtes Must-Have für Marvel Fans!