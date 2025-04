Majority Naga 60 Soundbar im Test: Kompaktes, schnelles 2.1-Upgrade für TV-Geräte

Der erste Eindruck

Wenn ihr die Majority Naga 60 aus ihrer Verpackung nehmt, überrascht zunächst das geringe Gewicht. Die Soundbar macht dennoch einen soliden Verarbeitungseindruck, auch wenn sie nicht so wuchtig ist wie vergleichbare Produkte. Nachdem ihr das Gerät ausgepackt habt, ist die Verkabelung denkbar einfach: Ihr schließt das Stromkabel an und verbindet die Soundbar über euer bevorzugtes Kabel mit dem Fernseher – in den meisten Fällen wird das wohl das mitgelieferte HDMI-Kabel sein, sofern euer TV über einen HDMI eARC-Anschluss verfügt. Falls nicht, steht euch der optische Digitaleingang mittels Lichtleiterkabel als hochwertige Alternative zur Verfügung.

Bei der Platzierung seid ihr flexibel: Mit nur 60 cm Länge findet die Naga 60 praktisch überall Platz. Ihr könnt sie direkt vor den Fernseher stellen oder mit Hilfe des mitgelieferten Wandmontagezubehörs an der Wand befestigen. Die Einrichtung ist also in jedem Fall binnen weniger Minuten erledigt. Sobald ihr die Majority-Soundbar einschaltet, zeigt das eingebaute LED-Display den aktuellen Betriebsmodus an. Die Bedienelemente befinden sich auf der Oberseite des Geräts, während die Anschlüsse auf der Rückseite untergebracht sind. Besonders praktisch: Die mitgelieferte Fernbedienung erlaubt euch die komfortable Steuerung aller Funktionen vom Sofa aus, sodass ihr nicht jedes Mal aufstehen müsst.

Simpel und clean

Die Bedienung der Majority Naga 60 ist erfreulich unkompliziert. Ihr habt die Wahl zwischen den Bedienelementen direkt am Gerät oder der mitgelieferten Fernbedienung. Letztere liegt gut in der Hand, ist ebenfalls auf der leichteren Seite und bietet direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen: Ein-/Ausschalten, Lautstärkeregelung, Stummschaltung, Quellenwahl und die voreingestellten EQ-Modi (3D, Music, Dialog, Movie und Flat). Ihre klare Beschriftung und gut fühlbaren Tasten machen die Bedienung auch im abgedunkelten Wohnzimmer zum Kinderspiel. Die Anschlussvielfalt der Soundbar beeindruckt besonders in dieser Preisklasse. Der HDMI ARC-Anschluss (Audio Return Channel) ermöglicht nicht nur die Übertragung des TV-Tons zur Soundbar, sondern auch die Steuerung der Soundbar mit der TV-Fernbedienung – sofern euer Fernseher diese Funktion unterstützt.

Der optische Digitaleingang bietet eine hochwertige Alternative, wenn euer TV keinen HDMI ARC besitzt. Über den Koaxialanschluss könnt ihr weitere Geräte wie DVD- oder Blu-ray-Player anschließen. Der 3,5-mm-AUX-Eingang eignet sich für ältere Geräte ohne digitale Ausgänge, und der USB-Port ermöglicht die direkte Wiedergabe von Musikdateien von einem USB-Stick. Zu guter Letzt bietet Bluetooth 5.0 eine stabile drahtlose Verbindung zu euren mobilen Geräten. Diese Vielseitigkeit ist definitiv ein Pluspunkt der Naga 60! Um hier noch einen kleinen Kritikpunkt anzubringen: Nach dem Verwenden des Standby-Modus (quasi dem „Ausschalten“ des Produkts) vergisst die Soundbar die zuvor gewählte Lautstärke. Wenn ihr also nachts lieber nur auf der Lautstärke 2 oder 3 (von 32 möglichen) hört, ist am nächsten Tag wieder der Standard von 7 eingestellt. Das solltet ihr nur bedenken!

Naga 60: Der Klang

Bei der Klangqualität muss man die Majority Naga 60 natürlich im Kontext ihres Preissegments bewerten. Im Vergleich zu den eingebauten Lautsprechern der meisten Fernseher ist der Unterschied sofort spürbar. Ich habe die Soundbar mit verschiedenen Inhalten getestet – von Spielen wie The Witcher 3, Animal Crossing: New Horizons und auch Disney Dreamlight Valley, Actionfilmen über Serien bis hin zu Musik und Nachrichtensendungen. Der erste Eindruck: deutlich mehr Volumen, klarere Dialoge und eine insgesamt ausgewogenere Klangbühne als bei TV-Lautsprechern. Die drei EQ-Modi machen tatsächlich einen hörbaren Unterschied. Im „Movie“-Modus wird der dynamische Bereich verstärkt, was bei Actionszenen für mehr Dramatik sorgt. Explosionen und Soundeffekte kommen kräftiger zur Geltung, während Dialoge dennoch verständlich bleiben.

Der „Music“-Modus bietet einen ausgewogeneren Klang mit etwas mehr Präsenz in den Mitten, was für die meisten Musikgenres gut funktioniert. Besonders praktisch ist der „Dialog“-Modus, der die Sprachverständlichkeit deutlich verbessert – ideal für Nachrichtensendungen, Dokumentationen oder Talkshows, bei denen klare Dialoge im Vordergrund stehen. Trotz ihrer äußerst kompakten Größe liefert die Naga 60 erstaunlich präsente Bässe. Natürlich erreicht sie nicht die Tiefbass-Performance teurerer 2.1-Systeme, aber für die meisten Anwendungen ist der Bass völlig ausreichend und sorgt für ein volleres Klangerlebnis als jeder TV-Lautsprecher. Letzten Endes ist der Klang wie üblich Geschmackssache, aber eines ist komplett klar: Die wesentlich sauberere Trennung von Hoch- und Tieftönen ist für alle hörbar und sorgt dann eben für ein runderes Klangbild.

Mehr als nur ein TV-Zubehör

Die Bluetooth-Funktionalität der Majority Naga 60 macht sie auch zu einem vielseitigen Musiksystem. Die Verbindung mit dem Smartphone ist in Sekunden hergestellt: Bluetooth-Modus wählen, im Smartphone-Menü nach der Soundbar suchen, verbinden – fertig! Die Bluetooth 5.0-Technologie sorgt für eine stabile Verbindung ohne Aussetzer und eine ordentliche Reichweite, sodass ihr euch frei im Raum bewegen könnt. Auch hier sind die EQ-Einstellungen nicht nur am Smartphone, sondern auch auf der Soundbar wichtig. Im „Music“-EQ-Modus zeigt die Lösung, dass sie auch bei Musikwiedergabe überzeugen kann. Bei Rock- und Popmusik liefert sie einen angenehm ausgewogenen Sound.

Bei klassischer Musik mit Geigen vermisst man gelegentlich etwas Feinzeichnung in den Höhen, aber für gelegentliches Musikhören ist die Leistung mehr als angemessen. Die Maximallautstärke ist beeindruckend und reicht locker aus, um auch größere Wohnzimmer zu beschallen – wobei bei sehr hohen Lautstärken leichte Verzerrungen auftreten können. Diese Soundbar startet aber schon mit einem guten Grundpegel, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ein nettes Extra ist die USB-Wiedergabefunktion. Steckt einen USB-Stick mit MP3-Dateien ein, und die Naga 60 verwandelt sich in einen eigenständigen Musikplayer. Die Navigation durch die Dateien erfolgt über die Fernbedienung – wieder sehr einfach.

Die Soundbar im Alltag

Im täglichen Gebrauch zeigt die Majority Naga 60 ihre Stärken besonders in der Unkompliziertheit. Das System schaltet sich zusammen mit dem Fernseher ein (bei Nutzung von HDMI ARC), und die Lautstärkeregelung funktioniert problemlos über die TV-Fernbedienung. Das erspart euch den Griff zur zusätzlichen Fernbedienung und sorgt für ein nahtloses Benutzererlebnis. Die kompakten Abmessungen machen die Bar zu einem unauffälligen Begleiter, der sich harmonisch in jede Wohnzimmerumgebung einfügt. Das schlichte Design in mattem Schwarz wirkt edel und zurückhaltend – die Soundbar will nicht im Mittelpunkt stehen, sondern durch ihren Klang überzeugen.

Ebenso verhält es sich bei der Nutzung: Das LED-Display ist informativ, ohne aufdringlich zu sein, und dimmt sich nach kurzer Zeit automatisch, um beim Filmeschauen nicht zu stören. Alles in allem scheint hier alles durchdacht und auch wirklich praxistauglich zu sein, und für den Preis von gerade mal 79,95 Euro (UVP) ist es klar, dass es etwa keine Dolby Atmos-Unterstützung gibt oder einen tatsächlichen virtuellen Surround-Sound. Viel eher „stört“ mich da, dass die Soundbar nach dem Ausschalten die zuvor gewählte Lautstärke vergisst. Gerade in einem klanglich sensitiveren Haushalt (etwa mit kleinen Kindern) müsst ihr da stets dran denken, auf die von euch präferierte Lautstärke zurückzustellen.

Majority Naga 60: Die Technik

Die technischen Spezifikationen der Majority Naga 60 bieten einen soliden Grundstock für guten Sound. Das 2.1-Kanalsystem mit 120 Watt Gesamtleistung erzeugt ausreichend Schalldruck für mittelgroße Räume. Die kompakten Maße von 60 cm Länge machen die Soundbar zur idealen Begleitung für Fernseher ab 32 Zoll aufwärts. Die Anschlussvielfalt leidet nicht unter dem niedrigen Preis: HDMI ARC für die einfache Verbindung mit modernen Fernsehern, optischer und koaxialer Digitaleingang für hochwertige Audioübertragung, 3,5-mm-AUX für analoge Quellen und USB für die direkte Medienwiedergabe.

Bluetooth 5.0 rundet das Paket ab und ermöglicht die kabellose Wiedergabe von Medien auf Smartphones und Tablets. Die voreingestellten EQ-Modi (3D, Music, Dialog, Movie und Flat) sorgen für angepassten Klang je nach Inhalt, ohne dass komplizierte Einstellungen notwendig sind. Das integrierte LED-Display zeigt den aktuellen Betriebsmodus an und erleichtert die Bedienung. Die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung bietet Zugriff auf alle Funktionen, während die Möglichkeit, die TV-Fernbedienung bei HDMI ARC-Verbindung zu nutzen, den Bedienkomfort erhöht. Zu guter Letzt noch die Abmessungen der Majority Naga 60: Sie betragen 610 x 77,7 x 117 mm bei einem Eigengewicht von 2,08 kg.