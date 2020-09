Magatsu Wahrheit Zuerst Simulcast ab 13.10.2020 auf Wakanim

Gute Nachrichten für die Anime-Fans, die sich einen Überblick über die Anime Fall Season 2020 Releases verschaffen wollen – Wakanim kündigte neben Attack on Titan Final Season (wir berichteten) und Haikyuu To the Top Court 2 (wir berichteten) mit Magatsu Wahrheit Zuerst Simulcast ein weiteres neues spannendes Herbst-Release an.

Worum geht’s?

Unzählige menschliche Wesen wurden einst vom Antlitz der Welt getilgt. Es wurde vorhergesagt, dass das böse „Licht“, das grausame Monster in die Welt gesetzt hat, zurückkehren würde und die Menschheit völlig vernichtet. Zwei junge Leute leben im Wahrheit-Imperium. Die kleine schüchterne Inumael ist eine hart arbeitende Lieferantin und der Lecadio ist ein naiver Neuling im Imperium. Inumael erfüllte einst eine wichtige Rolle als Nonne und Lecadio verbrachte seine Zeit damit, über seine Zukunft als Soldat nachzudenken. Durch einen gewissen Schmuggelvorfall verändert sich das Schicksal der beiden dramatisch.