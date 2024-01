Madame Web ab 14.2.2024 in den heimischen Kinos

Gute Nachrichten für alle, die vom Spider-Verse nicht genug bekommen – Sony Pictures bringt mit Madame Web einen Actionstreifen ins Kino, der am Rand mit Spider-Man und seiner Welt zu tun hat.

Worum geht’s in Madame Web?

„In der Zwischenzeit in einem anderen Universum…“ Cassandra Webb ist eine ganz normale Rettungssanitäterin in Manhattan, bis sie entdeckt, dass sie möglicherweise über hellseherische Fähigkeiten verfügt – was ihre lebensrettenden Fähigkeiten auf eine harte Probe stellt. Als sie plötzlich mit Enthüllungen über ihre Vergangenheit konfrontiert wird, knüpft sie eine Beziehung zu drei jungen Frauen, die für eine mächtige Zukunft bestimmt sind … wenn sie alle eine tödliche Gegenwart überleben.