Lush x Valentinstag 2025: Der Tag der Liebe, voller Verwöhnmomente und Duft

Zugegeben, bis Valentinstag ist es noch etwas hin, aber Lush gibt uns schon einen Vorgeschmack der liebevoll gestalteten Valentinstagskollektion 2025!

Lush wünscht frohen Valentinstag

Fröhlichen Valentinstag mit Lush! Entdeckt mit uns die liebevolle Kollektion zum Tag der Liebe. Sie ist gefüllt mit wohltuenden, duftenden Produkten und lädt dazu ein, die Liebe in all ihren Facetten zu zelebrieren – die platonische Liebe genauso wie die romantische Liebe. Lasst uns daher diesen Tag der Liebe zum Anlass nehmen, unsere Freund*innen, Seelenverwandten und Herzensmenschen – und natürlich auch uns selber – mit Liebe und Wertschätzung zu überschütten, Momente der Verbundenheit zu schaffen und uns gegenseitig zu verwöhnen … ob mit einem handgeschriebenen Brief, einem leckeren Essen, einem gemütlichen Filmabend oder einer duftenden Überraschung von Lush. Oder am besten alles zusammen! Die Valentinstagskollektion ist ab sofort online und in den Lush-Shops vor Ort erhältlich.

Zur Valentinskollektion

Love Burger, Badegeschenk

Preis: 19,95 Euro

Der Love Burger besteht aus 3 verliebten Gängen! Ein festes Schaumbad-Burger-Patty mit sizilianischem Zitronenöl und einer Schicht Salatseife, die nach Rhubarb and Custard duftet. Eingebettet in ein liebevolles, nach Kirschen duftendes Badebomben-Burger-Brötchen, serviert in einer vollständig recycelbaren Verpackung.

Strawberry Crumble, Schaumbad

Preis: 9,95 Euro

Bei einem Picknick mit prickelnden Getränken oder in Schokolade getaucht – Erdbeeren gehören seit jeher zum romantischen Valentinstag. Jetzt kannst du in deinem eigenen saftig-süßen roten Beeren-Smoothie baden! Strawberry Crumble ist mit fair gehandelter Bio-Kakaobutter gefüllt, die ein weiches, beruhigendes und feuchtigkeitsspendendes Bad mit einem beruhigend süßen Duft ergibt.

Tunnel of Love, Badebombe

Preis: 7,50 Euro

Unternimm mit dieser dekadent duftenden Badebombe eine geheimnisvolle Reise in dampfende Zedern- und Weihrauchgewässer. Setze die Segel zu deinem eigenen privaten Paradies oder nimm deine Liebsteb mit auf die Reise.

Love Bug, Badebombe

Preis: 7,95 Euro

Wrumm, wrumm! Mit diesem Käfer auf vier Rädern geht es auf die Rennstrecke. Unter der Motorhaube verbirgt sich unser nachhaltiger, hauseigener Glitzer. Er verleiht deiner Rallye zusätzlichen Glanz. Dazu bringen die Öle aus sizilianischer Zitrone und süßen Bio-Orangen deinen Motor so richtig auf Touren!

Love Struck, Badebombe

Preis: 13,95 Euro

„Bath Art“ ist stärker als Amors Pfeil. Eine violette Welle aus schimmerndem Meersalz und atemberaubenden Strudeln in Pastelltönen werden dich umhauen. Wenn diese beruhigende, nach Beeren duftende Badebombe dein Herz noch nicht erobert hat, wird dich das große, romantische Finale mit Sicherheit mit einem wohlig-warmen Gefühl zurücklassen!

Love Letter, Badebombe

Preis: 6,50 Euro

Wie ein richtig guter Liebesbrief ist auch diese Badebombe handgefertigt und voller Liebe. Fairtrade Bio Kakaobutter kümmert sich zusammen mit Kokosmilchpulver um deine Haut. Öffne deinen Love Letter in der Badewanne, träume von heimlichen Verehrer*innen und lass dich vom leichten, süß-cremigen Duft nach Erdbeereis einhüllen.

Shut Up and Kiss Me, Lippenpeeling

Preis: 11,95 Euro

Die romantische Jahreszeit verlangt nach einem Zuckerpeeling mit feuchtigkeitsspendendem Jojobaöl, Jasmin-Absolue und blumigem Rosenöl, denn süße Worte klingen noch romantischer, wenn sie von kusszarten Lippen gesprochen werden. Aber denk daran, es kurz zu halten und es mit einem Kuss zu besiegeln!

Sex Bomb, Zuckerpeeling

Preis: ab 14,95 Euro

Dieser verführerische, sinnliche Duft sorgt in diesem Zuckerpeeling für seidig glatte Haut. Entfessle deine innere Sexbombe unter der Dusche mit berauschendem Ylang-Ylang und anhaltendem Jasmin. Weichmachendes, antioxidatives Mandelöl beruhigt und spendet beanspruchter Haut Feuchtigkeit.

Frog Prince, Duschjelly

Preis: 9,95 Euro

Hüpfe, springe und tauche ein in einen Schaum aus weichmachendem Carrageen und süßem Granatapfelsaft. Mit weichmachender Eibischwurzel, die mit ihrer zarten Berührung Feuchtigkeit spendet.

Cherry On Top, Seife

Preis: 8,95 Euro – 100 g

Inspiriert von köstlichen japanischen Erdbeer-Frucht-Sandwich-Rezepten (mit einem Hauch von Kirsche) servieren wir euch eine feste und fruchtige Seife, die eure Haut weich und süß macht.

Aber auch aus dem regulären Sortiment könnt ihr euch jederzeit bedienen, wenn es um Geschenke für eure Allerliebsten geht. Ist bei diesem Sneak Peek zur Soak In Love-Kollektion zum Valentinstag 2025 etwas für euch dabei?