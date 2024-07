Lush x TMNT im Test: Frisch aus der Kanalisation – mit einem Hauch Zitrone

Unser Dank hierbei geht an Lush, die uns mit gleich vier Produkten der neuen Lush x TMNT-Kollektion versorgt haben. Dementsprechend mussten wir uns in die Kanalisation das Bad unserer Wahl begeben und alles ausprobieren. Wie der erste Eindruck so wirkt und wie fetzig sich die Produkte im Wasser bewegen, seht ihr hier!

Goongala (Festes Shampoo, UVP: 12,95 Euro)

Lush beschreibt das Produkt wie folgt: Kämpfst du mit deiner Kopfhaut? Goongala rettet deinen Tag. Frischer Brunnenkresseextrakt beruhigt die Kopfhaut, während Rosenholzöl stark reinigend und ausgleichend wirkt. Zitronengrasöl sorgt für Glanz und einen belebenden Duft. Wir stellen uns vor, wie Casey Jones aus Teenage Mutant Ninja Turtles damit seine Haare wäscht.

Unser Eindruck: Wir können diese Aussagen nur bestätigen. Denn die Shampoo Bar hält sich hervorragend auch in nassen Händen, und nach minimaler Anwendung reicht das schaumige Shampoo dann auch schon für eure Haare. Das Zitronengrasöl steigt da elegant in den Vordergrund ein und fühlt sich gut an, während es auch gut – aber nicht zu stark! – riecht. Dieser Allrounder hat seinen Platz in eurem Bad oder in eurer Dusche schwer verdient, egal, ob ihr vom Büroalltag oder von einem Abenteuer mit den Teenage Mutant Ninja Turtles zurückkehrt.

Krang (Shower Jelly, UVP: 13,95 Euro)

Lush sagt: Eine fruchtige Dusche mit diesem wabbeligen Jelly ist ein echtes Kinderspiel. Fruchtiges Davana-Öl vermischt sich mit erfrischender Bergamotte und beruhigendem Vanille Extrakt zu einem süßen Duft, der dich auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Carrageenan-Extrakt und Irisch Moos machen dieses Jelly zur unangefochtenen Queen unter den hautberuhigenden Seifen.

Wir berichten: Wobbel, wobbel, wobbel. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie viele Minuten ich in der Dusche damit verbracht habe, das Jelly-Hirn hin und her zu schwabbeln. Also ja, auch, wenn die Optik vielleicht eher auf Nischen und Fans abzielt, als Duschjelly macht Krang seine Aufgabe hervorragend. Die hautberuhigende Wirkung und der Duft – eine Variation von Bergamotte und Vanille, aber eher Ersteres – tun das ihre, um euch die Auszeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Von Krang als Bösewicht mag man halten, was man will, aber in der Dusche ist er ein wertvoller Begleiter!

Peace, Love & Pizza (Badebombe, UVP: 8,95 Euro)

Lush hat hierzu den folgenden Text verfasst: Zeit für Pizza! Nimm dir ein Stück und hüpf in die Badewanne, um dein Bad aufzupeppen. Während die Badebombe in lila und grünen Farben schäumt, schmilzt das Lush Melt aus Bio-Mango- und Illipe-Butter und macht die Haut weich. Schnapp dir die Seiferoncini, die als Belag drauf liegen, und schäum dich ein!

Was halten wir von der Pizza? Zum Anbeißen! So wie eine echte Pizza gibt es auch bei diesem Produkt einen Belag, den ihr nach Anwendung der Badebombe verwenden könnt. Was Lush als Seiferoncini bezeichnet, entpuppt sich in der Realität als hochwertiges Nebenprodukt, das euch lange begeistert, nachdem die Badebombe verwirbelt ist. Der Geruch ist hier größtenteils als neutral einzuordnen, und auch, wenn ihr diese Pizza nicht essen solltet – sie wertet euer Bad gehörig auf, versprochen. Nur halt ohne Parmesan.

Four Brothers (Badebombe, UVP: 18,95 Euro)

Von Lush hieß es: Spring mit dem gefürchtetsten Sprudelteam der Welt in die Badewanne und sieh zu, wie diese Badebombe schäumt und sprudelt, das Wasser grün färbt und einen würzigen Zitronengrasduft verströmt. Du wirst Cowabunga sagen! In jeder Badebombe verbirgt sich eine seifige Überraschung in Form der Lieblingsdinge der Ninja Turtles. Sammle alle vier Brüder, um sie alle zu finden!

Wir ergänzen das wie folgt: Wow, ist die groß! Wir staunten nicht schlecht, als wir den Kopf von Donatello in der Hand hielten. Und was soll man sagen – sehr sprudelfreudig und rotierend gab sich der lila Bruder in unserem Badewasser. Das sorgte nicht nur für eine rasche Färbung und einen tollen Geruch binnen Sekunden (hier wieder Zitronengras, so wie beim festen Shampoo), sondern besitzt großen Unterhaltungswert. Die seifige Überraschung war in unserem Fall der Turtle Van – der Partywagen der Truppe -, die wiederum viel länger etwas für eure Waschbecken ist als die Badebombe selbst. Coole Idee!

Über Lush x TMNT

In diesem Sommer hat sich Lush mit den kultigen Teenage Mutant Ninja Turtles von Paramount zusammengetan, um weniger Plastik und mehr (vegane) Pizza anzubieten mit einer exklusiven Reihe von megastarken, limitierten Produkten für Bad, Dusche, Körper und Haar. Lush ist bekannt für seine innovativen, verpackungsfreien Kosmetikprodukte – wie Badebomben, Seife, Shampoo Bars und feste Körperpeelings – und seine Kooperationen mit anderen Marken wie Shrek oder Bridgerton. Lush hat die gesamte Kollektion so konzipiert, dass sie Innovationen hervorhebt, die den Bedarf an Einwegplastik beseitigen und die Kund:innen dazu ermutigen, eines der 100 % nackten Produkte auszuprobieren, die genauso gut funktionieren wie ihre verpackten Gegenstücke (wagen wir zu sagen … sogar besser?). Mach dich bereit für weniger Plastik und mehr Pizza mit der neuen Lush x TMNT-Kollektion, die ab sofort erhältlich ist.

Im realen Leben lieben Schildkröten Lush, weil man sich im Kosmetikunternehmen dafür einsetzt, die Wasserwege von übermäßigem Müll freizuhalten und Lush liebt die Turtles, weil sie sich für den Kampf gegen Ungerechtigkeit einsetzen und eine gemeinsame Vorliebe für (vegane) Pizza haben. Lush freut sich, diese Serie von sechs neuen, lustigen und mitreißenden Produkten für Bad, Dusche und Haarpflege mitgestaltet zu haben, um dafür zu sorgen, dass mehrere Schritte der Körperpflege abgedeckt sind. So könnt ihr durch weniger Einwegplastik im täglichen Leben und der Schönheitsroutine kleine heldenhafte Schritte unternehmen, die dem Planeten helfen. Heute können 43 % des Kernsortiments von Lush ohne Verpackung erworben werden. Ganz gleich, ob du den ersten Schritt weg von der Plastikflasche machst oder ob du motiviert bist, auf eine plastikfreie Routine umzusteigen – bei Lush bist du richtig. Ist da etwas für euch dabei?