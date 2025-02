Lush-Osterkollektion im Detail: Farbenfrohe Eiersuche in eurem Badezimmer

Niedliche Küken, lustige Osterhasen, goldene Eier und bunte Karotten – das ist die fröhlich-bunte Osterkollektion von Lush. Lest hier mehr – und online könnt ihr euch sie auch gleich ansehen!

Über die Lush-Osterkollektion

Nach der Kollektion ist vor der Kollektion, denn es geht gleich weiter: Für eine ordentliche Portion Frühlingsgefühle sorgen in diesem Jahr neben Klassikern wie den Golden Egg-Produkten oder der Follow The White Rabbit-Badebombe auch eine Vielzahl neuer Produkte. Da hätten wir zum Beispiel das süße Schaumbad Chick On A Stick, das mit einem zitrisch-frischen Duft besticht und Schaumberge zaubert, das Osterei-Schaumbad Fab Egg mit einem Kern aus pflegender Kakao- und Sheabutter oder die spritzig-erfrischende Easter Bunny-Badebombe – um nur einige Beispiele zu nennen. Für Schoki im Badezimmer ist dank des neuen Posh White Chocolate And Rose-Duschgels sowie der Körperpeelings ebenfalls gesorgt. Apropos Schokolade: Ein weiteres Must-have für alle Schokoladenliebhaber*innen sind die Posh Chocolate-Duschprodukte, die Teil des regulären Lush-Sortiments sind: der Posh Chocolate Bodywash und das Posh Chocolate Duschgel.

Die Produkte der Lush-Osterkollektion

Fab Egg (Schaumbad, 13,- Euro)

Halbiere dieses Osterei für (mindestens) zwei Schaumbäder und zerbröckle es unter fließendem Wasser. Entdecke eine Mitte aus Shea- und Kakaobutter, die selbst die härteste Schale weich werden lässt. Perfekt, um dein Bad zu etwas ganz Besonderem zu machen und deiner Haut nach dem Winter Feuchtigkeit zu spenden!

Chick On A Stick (Schaumbad, 8,95 Euro)

Jede*r will mal mit diesem*dieser fruchtigen, gefiederten Freund*in spielen; zum Glück ist das Schaumbad wiederverwendbar, sodass es genug Seifenblasen für alle gibt. Lass deine Stimmung mit flauschigen, federleichten Seifenblasen und einem leichten und grünen Zitronenduft in die Höhe steigen.

Baby Rainbow Carrot (Schaumbad, 4,95 Euro)

Der Osterhase möchte die Bubbles in deiner Badewanne in allen Farben des Regenbogens anmalen! Mit dieser frischen, handgefertigten Karottenernte färbst du dein Badewasser ganz nach deinem Geschmack ein. Und der Schaum macht deine Haut weich und duftet nach tropischen Früchten. Halte das Karöttchen unter laufendes Wasser und beobachte, wie die Bubbles aufsteigen. Dann zur Seite legen, um es immer wiederzuverwenden.

Easter Bunny (Badebombe, 13,- Euro)

Der Spaß beginnt! Lass diesen Hasen in ein warmes Bad eintauchen und genieße ein süßes Osterbad. Verwende dann die Überraschung im Inneren, um dich damit zu waschen.

Run Rabbit Race (Badebombe, 11,95 Euro)

Karottenautos und Rennhasen – das ist ein verrücktes Rennen! Hol dir dreifachen Zitronen-Schub und gib wieder richtig Gas! Ein 2-in-1-Bad, das dich auf den ersten Platz bringt!

Golden Egg (Öl-Badebombe, 7,95 Euro)

Gönn dir ein tolles Bad, das so üppig und süß duftet wie Honig. Dieses Ei ist aber trotzdem komplett vegan! Eine österliche Mischung aus Badebombe und Ölbad: Sie verströmt einen luxuriösen Karamellduft und die Bio-Kakaobutter pflegt deine Haut schimmernd weich. Manchmal ist eben doch alles Gold, was glänzt!

Surprise Bunny (Badebombe, 7,50 Euro)

Das ist keine Ostereiersuche! Ein Häschen hat sich versteckt und es ist deine Aufgabe, diesen Fall zu lösen! Wirf dieses geheimnisvolle Ei ins Badewasser, um einen blumig-frischen Duft in deiner Wanne freizusetzen.

Cheep Cheep (Badebombe, 4,95 Euro)

Ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass du auf der Suche nach einem frischen und fruchtigen, aber komplett veganen Osterbad bist … Probiere diese fröhliche Mischung, um den Frühlingsgefühlen auf die Sprünge zu helfen.

Nice Buns Huns (Seife, 9,95 Euro)

Spring unter die Dusche und schäume dich mit dem süßen und wärmenden Schaum dieser Osterseife ein, bevor du ihn abspülst.

Rock Star Rabbit (Seife, 8,95 Euro)

Dieses von Fans bejubelte Kaninchen bringt dich dazu, unter der Dusche zu singen und dein bestes Rockstar-Leben zu leben. Komm nach der Show Backstage und verwöhn dich mit dem luxuriösen Reinigungsschaum, der nach Vanilleextrakt duftet. Ein süßer Verkaufsschlager, für den alle Schlange stehen!

Posh White Chocolate And Rose (Körperpeeling, ab 15,95 Euro)

Gib deiner Haut etwas Zucker! Diese Köstlichkeit aus Dattelsirup, viel cremiger Kakaobutter und Arganöl pflegt deine Haut seidenweich und lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Unter die Dusche springen und über die Haut streichen, um sie geschmeidig zu glätten. Abspülen und den süßen Duft des Glücks genießen. Wir kaufen unsere Bio-Kakaobutter aus fairem Handel von Kleinbäuer*innen und lokalen Gemeinschaften. Sie ist von der Quelle bis zur Haut vollständig rückverfolgbar.

Posh White Chocolate And Rose (Duschgel, ab 13,95 Euro)

Darf es noch ein Dessert sein? Gönn dir einen samtigen Schaum mit Schokoladenduft, der sich wie ein Dessert auch gut teilen lässt! Von Kokosmilchpulver bis hin zu Rosenblütenaufguss ist dieses köstliche Duschgel randvoll mit verwöhnenden und hautpflegenden Inhaltsstoffen. Schäume den reichhaltigen Schokoschaum unter warmem Wasser auf, um dich köstlich zu duschen und eine süß duftende Haut zu bekommen.

Wash Behind Your Ears (Duschgel, ab 12,95 Euro)

Du wirst ein happy Hase sein, wenn du deinen Körper mit Schaum einseifst, der so frisch und blumig duftet wie ein Frühlingsmorgen. Eine unwiderstehliche Kombi aus Jasmin-Extrakt, Neroli und Rosenöl schafft ein hübsches Duftbouquet, das die ersten Blüten des Frühlings feiert!

Posh Chocolate (Duschgel, ab 12,50 Euro)

Sag es mit Schokolade. Schenke deinen Liebsten zum Valentinstag ein wahres Fest für die Sinne. Lass dich einhüllen von einer wunderbaren Begegnung aus reichhaltiger, reinigender Haselnussmilch und süßem Kakaopulver, warmem und beruhigendem Vanilleextrakt, zusammen mit viel feuchtigkeitsspendendem Glycerin.

Golden Egg (Duschgel, ab 11,95 Euro)

Für schimmernde Duschen, die funkeln und glitzern. Schäum dich ein mit diesem süß duftenden Gel aus flüssigem Gold, inspiriert von unserer gleichnamigen Oster-Badebombe! Der Schaum duftet nach Honig und ist mit plastikfreiem Glitzer angereichert. Er enthält Bergamotte- und brasilianisches Orangenöl, die einen Hauch von Sonnenschein in deine Osterroutine bringen.

Posh Chocolate (Bodywash, ab 8,95 Euro)

Diese appetitliche, schokoladenfarbene Waschcreme enthält Aloe Vera und Glyzerin, pflegt deine Haut zartweich und versorgt sie mit Feuchtigkeit. Schöpf dir eine gute Handvoll, schnuppere am reichhaltigen Kakaoaroma. Verteile die Waschcreme beim Duschen dann auf dem ganzen Körper und spüle sie anschließend ab.

Was haltet ihr von dieser Lush-Osterkollektion – ist da für euch etwas dabei? Sagt es uns in den Kommentaren!