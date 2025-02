Lush bringt nostalgische Kollektion: The Lush Version erobert euer Bad

Die 90er sind zurück – und Lush bringt die Nostalgie direkt in dein Badezimmer! Die zwölfteilige „The Lush Version“-Kollektion ist eine Zeitreise voller Pflegeprodukte.

Über The Lush Version

Bei dieser werden verschiedene ikonische Produktformulierungen aus der Vergangenheit, sowie eine Reihe Lush-eigener Kreationen, von denen du bestimmt noch nie gehört hast, neu aufgelegt. Dafür haben wir beliebte Rezepturen genommen, sie entstaubt und für eine neue Ära der Beautyprodukte überarbeitet. Wie Mark Constantine, Mitgründer und CEO von Lush, es beschreibt: „The Lush Version ist eine Hommage an den Hippie-Weg, den wir vor Jahrzehnten eingeschlagen haben.“ Im Mittelpunkt der Kollektion steht das Beauty-Must-Have der 90er Jahre: die Body Butter.

Dieses ikonische Produkt haben wir überarbeitet und bringen es für „The Lush Version“ neu heraus. Ergänzt wird die Body Butter – erhältlich in drei Varianten – durch eine kuratierte Auswahl von Haar-, Gesichts- und Körperprodukten. Die nostalgische Produktreihe mit brandneuen Produktformeln ist nicht nur eine Hommage an die Vergangenheit, sie läutet auch Lushs Jubiläumsjahr ein und feiert 30 Jahre Lush-Innovationen und Kreativität. Das Unternehmen wurde 1995 in England gegründet und feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. „The Lush Version“ ist ab sofort online und in allen Lush-Shops erhältlich.

Ein Rückblick: Die Anfänge von Lush

Die Geschichte von Lush begann lange bevor der Duft von handgemachten Produkten die Straßen erfüllte. Im Jahr 1976 gründeten der Trichologe Mark Constantine (heute Mitgründer und CEO von Lush) und die Kosmetikerin Elizabeth Bennett (geborene Weir – ebenfalls Mitgründerin von Lush) im Jahr 1976 im südenglischen Dorset das Unternehmen „Constantine & Weir“, das sich auf pflanzliche Kosmetikrezepturen und -behandlungen spezialisierte. Ihr Durchbruch kam, als Anita Roddick, die Gründerin von The Body Shop, ihre Produkte entdeckte und Constantine & Weir zu ihrem größten Lieferanten wurde und viele ihrer Bestseller-Produkte erfand. Diese Partnerschaft legte bei Lush den Grundstein für den künftigen starken Fokus auf Innovation und Kreativität.

„Die Body Butter wurde zu einer eigenen Produktkategorie”, erinnert sich Helen Ambrosen, Mitgründerin von Lush und Produkterfinderin. Ursprünglich von den Lush-Mitgründer*innen und dem Kosmetikwissenschaftler Stan Krysztal entwickelt, eroberte die Body Butter die Herzen von Beautyfans auf der ganzen Welt und wurde in den 90er Jahren zu einer Beauty-Ikone. „Es ist passend, dass sie dorthin zurückkehrt, wo alle begann”, fügt Helen hinzu.

So erinnert sie sich, standen natürliche Inhaltsstoffe in der Kosmetik anfangs nicht im Vordergrund, bis die Lush-Gründer*innen begannen, sie zur Herstellung von Produkten mit beeindruckender Wirkung zu verwenden. Dieser innovative Ansatz ebnete den Weg für die reichhaltigen, pflegenden Formulierungen, für die Body Butters heute noch bekannt sind. Mit drei neu formulierten Body Butters und einer vielfältigen Auswahl an Haar-, Gesichts- und Körperprodukten verbindet die neue Produktreihe Nostalgie mit modernem Know-how. Helen Ambrosen sagt dazu: „Diese Produkte sind eine Hommage an die Freundschaften und die Kreativität, die die Geschichte von Lush geprägt haben.“

The Lush Version: Die Produkte