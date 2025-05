Little Kitty, Big City kommt im Mai für PlayStation-Konsolen

Double Dagger Studio wird am 9. Mai das Open-World-Abenteuerspiel Little Kitty, Big City für PlayStation veröffentlichen. Exakt ein Jahr später!

Zu Little Kitty, Big City

Little Kitty, Big City wurde am 9. Mai 2024 nach seiner Vorstellung erstmals für Xbox Series, Xbox One, Switch und PC über Steam und Microsoft Store veröffentlicht. In diesem Game helfen wir einem kleinen Kätzchen, das sich in der Großstadt verirrt hat. Auf dem Heimweg wird dieses Kätzchen eine farbenfrohe Stadt erkunden, Tierfreunden bei verschiedenen Aufgaben und Wünschen helfen und Chaos verursachen, so wie es nur eine Katze kann. Wer sich schelmisch fühlt, kann einen Ladenbesitzer in der Nähe besuchen und seinen Tag ruinieren, indem ihr seine Marmeladengläser … neu arrangiert. Fast schon wie Untitled Goose Game!

Andere Hauptquests im Spiel sind etwa: ein Nickerchen in der Sonne machen, Kleindiebstahl in Form des Diebstahls des Bagels eines Fremden, das Umwerfen zerbrechlicher Pflanzgefäße und andere verschiedene Katzenverbrechen. Werdet ihr euch auf den Weg nach Hause machen oder werdet ihr zuerst erkunden, was die Großstadt zu bieten hat? Natürlich, nach Hause zu kommen ist offensichtlich eure Hauptquest. Offensichtlich. Nun, das ist eine eurer Prioritäten, oder eher eine Richtlinie … oder doch nur ein Punkt auf der To-Do-Liste? Zuerst solltet ihr auf alle Fälle mal erkunden gehen!