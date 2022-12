Limitierte Stranger Things Badebomben Kollektion ab sofort verfügbar

Ab sofort sind dank Lush Österreich zwei limitierte Badebomben in Zusammenarbeit mit der beliebten Netflix-Serie Stranger Things im Onlineshop verfügbar. Damit wird der Erfolg der vierten Staffel so richtig gefeiert.

Die exklusiv über die Lush-Website erhältliche The Hellfire Club Gift Box bietet den Fans die Möglichkeit, zwei handgefertigte Badebomben in limitierter Auflage zu erwerben, die auf einigen der beliebtesten Motiven der Serie basieren. Hinzu kommen zwei Sammelkarten, die mit dem Dungeons and Dragons-Spiel aus der Serie kompatibel sind.

Willkommen im Hellfire Club!

Eure Suche hat euch hierher geführt, und jetzt musst ihr wählen … Wollt ihr den D8-Würfeln und auf euer Glück vertrauen, oder lasst ihr Rift wirken und euch Upside Down stellen? Lush Österreich hat sich mit Netflix zusammengetan, um diese zwei Badebomben anzubieten. Dieses limitierte Duo-Set lässt dich in die abenteuerliche Welt von Stranger Things eintauchen.

Die “D8″-Badebombe ist eine 3D-Nachbildung des achtseitigen Würfels, der vom Hellfire Club zum Spielen von Dungeons and Dragons verwendet wird. Der Badebomben-Würfel zeigt Zahlen, die mit der Serie und Lush in Verbindung stehen, wie z. B. 11 (der Name der Hauptfigur “Elfie”, die übernatürliche Kräfte hat) und 29 (die Hausnummer des allerersten Lush-Shops in Poole, Dorset UK). Würfle den D8 in warmes Wasser, um zwei farbenfrohe Pfade freizusetzen, während sich Wellen von Pfefferminz entfalten, um den Geist zu schärfen und deinen Charakter zu stärken. Diese Badebombe hat den bei Lush-Fans beliebten Duft der Intergalactic Badebombe.