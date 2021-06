Life Is Strange: True Colors Switch Release ist der 10.9.21

Nintendo hat am heutigen Dienstag auf der E3 im Rahmen einer Direct den Life Is Strange: True Colors Switch Release angekündigt. Das von Deck Nine entwickelte Game erscheint am 10. September 2021 für die Hybrid-Konsole.

Life Is Strange: True Colors Release-Infos

Bereits in der jüngeren Vergangenheit wurden durch Publisher Square Enix immer wieder Informationen zum neuen Teil der Life Is Strange-Reihe veröffentlicht (wir berichteten). Mit der Ankündigung durch Nintendo ist nun ebenso auch klar, dass das Spiel zeitleich mit dem Release auf der Playstation, der Xbox sowie PC auch auf der Switch auf den Markt gebracht wird. Den umfassenden Beitrag dazu findet ihr hier. Mit dem hier verlinkten Trailer könnt ihr euch schon einmal auf den Herbst einschwören.