LG Display stellt OLED SE vor: Selbe Qualität, nur wesentlich günstiger

Mit OLED SE soll eine der größten Schwächen der Technologie abgemildert werden. Führt das zu günstigeren OLED-TV-Geräten?

Über LG Displays OLED SE

Wenn es um die besten Fernseher geht, ist das Spiel seit Jahren dasselbe: OLEDs werden für ihre erstklassige Bildqualität gefeiert, während Mini-LEDs heller werden können und billiger sind. Aber LG Display könnte das mit einer neuen Art von OLED-Panel, das es „OLED SE“ nennt, auf den Kopf stellen. OLED SE ist für Einsteiger-Fernseher konzipiert und könnte ein Game-Changer für erschwinglichere OLED-TVs wie die LG B5-Serie sein. Wie das Panel im B5 hat OLED SE eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Aber es liefert eine angebliche Helligkeit von bis zu 1.000 Nits, was deutlich mehr ist beim B5. Unter dem Strich könnte dies OLED für budgetbewusste TV-Interessierte wettbewerbsfähiger machen, die sich ansonsten aufgrund ihres schieren Preis-Leistungs-Verhältnisses für Mini-LED-TVs entscheiden könnten. Wie LG Display in einem Q&A auf der CES 2026 erklärte: „SE behält die Pixel- und Kernvorteile von OLED bei, darunter eine hervorragende HDR-Bildqualität, perfekte Schwarzwerte und hervorragende Reaktionszeiten, die eine deutlich überlegene Bildqualität im Vergleich zu LCD-Fernsehern in einer ähnlichen Preisklasse ermöglichen.“

Warum ist es also billiger? Laut ersten Berichten hat es LG Display unter anderem geschafft, den Preis der OLED SE-Panels zu senken, ohne den Polarisator. Polarisatoren reduzieren Reflexion und Blendung, aber auch die Menge an Licht, die ein Panel ausstrahlt, so dass wir durch das Weglassen mehr Helligkeit und weniger Kosten erhalten. Der Nachteil ist natürlich, dass wir am Ende auch einen reflektierenderen Fernseher haben. Fernsehhersteller könnten damit umgehen, indem sie ihre eigene Blendschutzschicht hinzufügen, und das könnte in Form eines eigenen Polarisators oder einer matten Schicht wie der im Samsung S95F verwendeten (von der gesagt wurde, dass sie kostengünstig anzuwenden ist). Was noch dazu kommt: LG Display beliefert nicht nur LG: Es stellt Paneele für alle Arten von Herstellern her, darunter Sony, Samsung, Panasonic, Hisense und Philips. Es sagte, dass es im Jahr 2026 OLED SE an „Hauptkunden“ liefern wird. LG Display teilte FlatPanelsHD mit, dass es die OLED SE-Panels zunächst in fünf Größen herstellen wird: 48 Zoll, 55 Zoll, 65 Zoll, 77 Zoll und 83 Zoll. Diese Größen korrelieren zufällig mit den fünf Größen des LG B5, und natürlich sind sie im Allgemeinen die beliebtesten Größen von Mittelklasse- oder High-End-Fernsehern. Warten wir’s ab!