LEGO Super Mario Kart kommt im Januar 2025 heraus

Die LEGO Super Mario Kart-Sets, deren Details hier bei uns erfahren werden können, werden am 1. Januar 2025 veröffentlicht.

Simon Kent, Design Director bei der Lego Group, sagte über die Ankündigung: “Wir freuen uns mehr als darauf, unser LEGO Super Mario-Universum mit der Enthüllung dieser neuesten Mario Kart-Sets zu bereichern“. “Wir wissen, dass die Fans gespannt darauf gewartet haben. Wir können es kaum erwarten, dass Bauherren jeden Alters ihr Pedal auf die Metall setzen und Mario Kart-Rennen zu Hause mit Freunden und Familie in die gemauerte Realität bringen. Die brandneuen Lego Super Mario: Mario Kart-Sets bieten ein immersives Bauerlebnis und fangen die herzzerreißende Action der beliebten Videospielserie ein – und zeigen den Fans, dass die Welt deine Rennstrecke ist, wie nie zuvor!”

LEGO Super Mario: Mario Kart – Yoshi Bike (72031) ist das perfekte Build für Fans, die gerne zwischen Verkehrskegeln treiben oder Granaten starten. Bauherren ab 7 Jahren können sich in diesem 133-teiligen Spielset auf eine hellblaue Yoshi-Spielfigur, einen Muschelgegenstand und ein aus Ziegeln gebautes Fahrrad freuen.

Alter: 7+

Preis: 14,99 Euro

Stücke: 133

Artikel-Nr.: 72031

Abmessungen: Misst über 2,5 Zoll (6 cm) hoch, 3,5 Zoll (9 cm) lang und 1,5 Zoll (4 cm) breit

Verfügbar: 1. Januar 2025

LEGO Super Mario: Mario Kart – Standard Kart (72032) ist für alle ursprünglichen Spieler, bereit, das klassische Standard Kart zu fahren. Das 174-teilige Set für Kinder ab 7 Jahren enthält ein baubares Modell der Standard-Mario Kart-Edition, einen Arbeitsplatz, eine Toad-Toy-Figur in seiner roten Pit-Crew-Uniform sowie einen abnehmbaren Super Glider!

Alter: 7+

Preis: 19,99 Euro

Stücke: 174

Produkt-Nr.: 72032

Abmessungen: Misst über 1,5 Zoll (4 cm) hoch, 5,5 Zoll (14 cm) lang und 3 Zoll (8 cm) breit

Verfügbar: 1. Januar 2025

LEGO Super Mario: Mario Kart – Donkey Kong & DK Jumbo (72033) ist ein Set mit einem der charakteristischen Karts von Donkey Kong – dem DK Jumbo. Starten Sie Gegenstände wie Muscheln und eine Banane auf dem Platz, um andere Spieler zu verlangsamen! Das 387-teilige Set ist für Fans ab 8 Jahren.

Alter: 8+

Preis: 34,99 Euro

Stücke: 387

Produkt-Nr.: 72033

Abmessungen: Misst über 3,5 Zoll (8 cm) hoch, 6 Zoll (15 cm) lang und 3 Zoll (7 cm)

Verfügbar: 1. Januar 2025

LEGO Super Mario: Mario Kart – Baby Mario vs. Baby Luigi (72034) ist ab 8 Jahren. Das Set zeigt Baby Mario in seinem Biddybuggy und Baby Luigi in seinem Tri-Speeder, die bereit sind, Granaten für eine Ballonschlacht zu starten. Es gibt 6 baubare Ballons in diesem 321-teiligen Set.

Alter: 8+

Preis: 29,99 Euro

Stücke: 321

Produkt-Nr.: 72034

Abmessungen: Misst über 2 Zoll (5 cm) hoch, 4 Zoll (10 cm) lang und 3 Zoll (7 cm) breit

Verfügbar: 1. Januar 2025

LEGO Super Mario: Mario Kart – Toad’s Garage (72035) enthält zwei Blue Toads (Pit Crew), die bereit sind, Karts in seiner Garage aufzurüsten. Die Blue Toads sind in der Garage und konzentrieren sich darauf, das B Dasher-Kart für das Rennen vorzubereiten. Alle ab 8 Jahren können diesen 390-teiligen Build verwenden, um ihr eigenes Kart anzupassen.

Alter: 8+

Preis: 39,99 Euro

Stücke: 390

Produkt-Nr.: 72035

Abmessungen: Misst über 4 Zoll (11 cm) hoch, 12 Zoll (31 cm) breit und 8 Zoll (20 cm) tief

Verfügbar: 1. Januar 2025

LEGO Super Mario: Mario Kart – Baby Peach & Grand Prix Set (72036) ist für Kinder ab 8 Jahren und zeigt Baby Peach in ihrem Wild Wiggler-Kart neben Lemmy im Landship-Kart und Toad auf dem Standardfahrrad. Wählt euren Charakter, treibt auf einem mit Hindernissen gefüllten Kurs herum und schießt euch in diesem 823-teiligen Set mit einem Starttor und mehr zum Sieg.