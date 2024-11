Leben in Reterra Test: Massiver Wiederspielwert in der grünen Post-Apokalypse

Bei Leben in Reterra dreht sich alles um das kluge Platzieren von Plättchen. Ob die Siedlungen fruchtbar werden, klärt unser Review!

Über Leben in Reterra

Schon die offizielle Website des Spiels bringt euch sofort in Stimmung. Hier handelt es sich um ein Brettspiel zum (Wieder-)Aufbau einer Gemeinschaft. In mehreren hundert Jahren wird die Welt, wie wir sie kennen, nur noch in unserer Erinnerung bestehen. Mit der Veränderung der Welt werden auch wir uns verändert haben und anders leben als heute. Nun liegt es an den Spieler*innen, eine eigene Gemeinschaft der Zukunft zu errichten. Zunächst wählen alle eines der 3 Gebäudesets mit verschiedenen Themen aus. Dann gilt es, unterschiedliche Terrain-Plättchen zu platzieren und diese mit Gebäuden und Bewohnern auszustatten.

Natürlich ist das Ganze kompetitiv gehalten, denn je mehr eure Gemeinschaft wächst und gedeiht, desto mehr Punkte erhaltet ihr. Diverse Gebäudekarten schalten dann verschiedene Funktionen frei, mit welchen noch mehr Punkte erzielt werden können. Ganz wie in Siedler von Catan und Konsorten heißt es dann, überlegt mit den anderen Mitspieler*innen zu interagieren, um auch ihre Pläne zu unterstützen oder zu vereiteln. Wie so oft gilt es auch in Leben in Reterra – wer auch immer von euch die meisten Punkte angehäuft hat, gewinnt das Spiel am Ende. Zwei bis vier Spieler*innen ab zehn Jahren können mitspielen – legen wir los mit unserem Testbericht!

Der erste Eindruck

Wow – mehr war nicht zu sagen. Beim Auspacken waren wir begeistert, wie hoch die Verarbeitungsqualität des Spiels ist. Das verblüfft, denn um gerade mal 34,99 Euro UVP ist das Spiel bei Hasbro Pulse zu haben. Das Spielfeld besteht aus modularen Plättchen, die zu Beginn des Spiels zufällig angeordnet werden. Alle Spieler*innen erhalten eine Startfraktion mit spezifischen Fähigkeiten und Startressourcen. Hier wird schnell klar: Das Spiel bietet ein tiefgehendes, strategisches Erlebnis mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten. Die zufällige Anordnung der Spielfeldplättchen und die unterschiedlichen Fraktionen sorgen für hohen Wiederspielwert.

Schon beim Lesen der Anleitung stellt man fest: Das Spiel erfordert sowohl taktisches Geschick als auch diplomatisches Feingefühl, was es besonders für alle interessant macht, die komplexe und interaktive Spiele mögen. Gleichzeitig bleibt Leben in Reterra zugänglich, dafür sorgt nämlich die gut strukturierte Anleitung, die sämtliche Regeln klar und verständlich erklärt. Der Spielaufbau geht einfach und schnell vonstatten. Klar ist: Wer sich schon mehr mit Strategie und Brettspielen beschäftigt hat, wird auch hier den einen oder anderen Vorteil ziehen können. Aber dennoch bleibt das Game fair und lässt auch Neulinge problemlos mitspielen! Worum geht es überhaupt in diesem Brettspiel?

Spielen wir Leben in Reterra

In Leben in Reterra übernehmt ihr die Rolle von Anführern verschiedener Fraktionen, die um die Vorherrschaft in der Welt Reterra kämpfen. Das Spiel kombiniert Elemente von Ressourcenmanagement, Gebietskontrolle und Diplomatie. Das Ziel ist es, innerhalb eines 4×4-Rasters die eigene Gemeinschaft so geschickt wie möglich aufzubauen. Alle platzieren verschiedene Gelände- und Gebäudeteile, um Ressourcen zu generieren, die wiederum für den Ausbau der Siedlung und das Erreichen von eigenen Zielen genutzt werden. Dabei solltet ihr stets langfristig denken und das Gleichgewicht zwischen Fortschritt und Nachhaltigkeit wahren.

Das Grundprinzip ist leicht verständlich, was es auch für Einsteiger zugänglich macht. Doch trotz der einfachen Regeln bietet das Spiel eine erstaunliche strategische Tiefe. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, das Zusammenspiel der einzelnen Geländearten und Gebäude clever zu nutzen und dabei die Bedürfnisse der eigenen Gemeinschaft im Blick zu behalten. Dabei haben alle Mitspieler*innen die Möglichkeit, eine ganz eigene Strategie zu verfolgen, was das Spiel besonders abwechslungsreich macht. Die ansprechende visuelle Gestaltung und die interessanten thematischen Elemente tragen dazu bei, dass das Spiel auch für Neulinge attraktiv und motivierend ist.

Gemeinsam oder gegeneinander?

Ein faszinierender Aspekt des Spiels ist die Balance zwischen Kooperation und Konkurrenz. Während alle Spieler*innen hauptsächlich darauf abzielen, ihre eigene Siedlung auszubauen, gibt es durchaus Situationen, in denen Zusammenarbeit von Vorteil sein kann – etwa beim Austausch von Ressourcen oder der gemeinsamen Nutzung bestimmter Gebäude. Das hat dann auch den einen oder anderen Aspekt einer Partie Die Siedler von Catan! Dennoch bleibt der Wettbewerb im Vordergrund, da am Ende nur eine Partei den Sieg erringen kann – ganz so wie bei anderen Games von Hasbro Pulse!

Diese dynamische Mischung sorgt für reichlich Spannung und Abwechslung in jeder Partie. Ein weiterer großer Pluspunkt von Leben in Reterra ist neben dem wirklich coolen und frischen Setting zweifelsohne sein enormer Wiederspielwert. Die Kombination der Terrain- und Gebäudeteile bietet zahllose Möglichkeiten, jedes Mal eine völlig neue Siedlung zu errichten. Jeder weitere Durchgang fühlt sich anders an, da alle Spieler*innen unterschiedliche Strategien ausprobieren können und durch die zufällige Verteilung der Teile immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen. So wird es auch eine neue Erweiterung für das Grundspiel geben!

Erweiterung im Anmarsch

Die offizielle Website verrät, worum es geht: Ein neuer Mond. Neue Ereignisse. Neue Deutungen. Was mag dieser neue Mond wohl für eure Gemeinschaften mit sich bringen? Der Ergänzungspack Leben in Reterra Mondaufgang lädt euch dazu ein, es herauszufinden! Dieses unterhaltsame Familienbrettspiel für Jugendliche, Erwachsene und Kinder vertieft die Geschichte aus dem Hauptspiel und fasziniert mit neuen Ereignissen und Möglichkeiten zum Punkten, neuen Gebäuden und vielem mehr. Zieht Mondplättchen, um Mondereignisse auszulösen und Belohnungen zu erhalten, und errichtet noch mehr Gebäude in euren Gemeinschaften – von industriellen bis hin zu künstlerischen. Wie ihr euch auslebt, ist euch überlassen, solange ihr es geschickt und wohlüberlegt angeht.

Denn so könnt ihr mannigfaltige Funktionen freischalten und damit auch mehr Punkte sammeln. Je mehr eure Gemeinschaften gedeihen, desto mehr Punkte erhaltet ihr. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt! Dieses strategische Plättchenspiel besticht durch eine fesselnde Geschichte und unendliche Spielmöglichkeiten und ist somit die perfekte Wahl für einen Familien-Spieleabend, für den Urlaub und die Freizeit. Dieses Ergänzungspack enthält 30 Mondplättchen, 10 doppelseitige Gebäudekarten, 54 Gebäudeplättchen, 2 Aufbewahrungsfächer, 3 Mondereignistafeln, 16 Bewohnerfiguren, 10 Müll-/Reliktmarker und eine Spielanleitung. Auch klar: Zum Spielen ist das Hauptspiel Leben in Reterra erforderlich.