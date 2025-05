Konami strahlt zweite Suikoden Live-Sendung am 15. Mai aus

Konami wird seine zweite Suikoden Live-Sendung am 15. Mai um 16 Uhr ausstrahlen, dies kündigte das Unternehmen an. Lest mehr!

Über das zweite Suikoden Live

Wir können es auf YouTube ansehen. Die Sendung wird Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune und Dunan Unification Wars (zu unserem Test), Suikoden STAR LEAP und ein neues Serieneinführungssegment namens „First Time in Suikoden“ umfassen.

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune und Dunan Unification Wars wurden am 6. März für PC, PlayStation-, Nintendo Switch- und Xbox-Konsolen veröffentlicht und erscheint am 5. Juni für Switch 2. Suikoden STAR LEAP ist in der Entwicklung für iOS und Android.