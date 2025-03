Suikoden STAR LEAP enthüllt: Neues Spiel der Serie für iOS und Android

Suikoden STAR LEAP wurde von Konami enthüllt. Dieser Titel ist der neueste Eintrag der JRPG-Serie und hat den 2D-Geist der PS1-Titel inne.

Über Suikoden STAR LEAP

Dies ist ein brandneues, originelles Spiel, das im selben Universum spielt wie die Hauptspiele von Suikoden. Suikoden STAR LEAP wurde während des Suikoden Live 2025-Events für Android und iOS enthüllt. Das Handyspiel scheint ein traditionelles rundenbasiertes Erlebnis zu sein, das 2D-Grafiken bietet, die an den HD-2D-Stil erinnern. Es wird als kanonisches In-Universe-Prequel zum ursprünglichen Suikoden I sowie als Fortsetzung von Suikoden V fungieren, das zwischen beiden Spielen spielt. Das neue Handyspiel wird einen eigenen Satz von 108 Sternen bieten, mit denen Spieler auf der ganzen Welt rekrutieren können. Diese 108 rekrutierbaren Charaktere werden völlig originelle, brandneue Charaktere sein, die sich der Heimatbasis des Spielers anschließen werden. Diese Heimatbasis wird eine Wiederverwendung des zerstörten Dorfes des Protagonisten sein, die angepasst und erweitert werden kann.

Für diejenigen Fans, die wiederkehrende Charaktere sehen wollen, werden hier einige Serienfavoriten erscheinen. Zusätzlich zu den 108 neuen Kerncharakteren können die Spieler neben bekannten Gesichtern kämpfen. Die Geschichte dreht sich um eine bestimmte Rune und wie sie die Hauptfiguren auf ihrer Reise beeinflusst. Suikoden STAR LEAP endet jedoch nicht mit dem Handyspiel. Es gibt auch eine Manga-Adaption der Handlung, die auf dem Programm steht. Leider gibt es derzeit keine Bestätigung für eine weltweite Veröffentlichung des Spiels oder Mangas. Es gibt auch noch kein Veröffentlichungsdatum oder -fenster für ihre Veröffentlichungen in Japan. Weitere Details folgen in Kürze, da Suikoden Live nun zu einem regulären Konami-Event wird. Vor der Veröffentlichung des Handyspiels (zunächst nur in Japan für Android und iOS) wird das Suikoden I & II HD Remaster am 6. März 2025 erscheinen.