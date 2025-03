Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune und Dunan Unification Wars Test (PS5): Grandiose RPG-Titel mit Feinschliff

Das Schicksal eines Helden ist in den Sternen geschrieben. Deshalb bietet jeder Suikoden -Teil 108 rekrutierbare Charaktere, da die Geschichte von 108 Sternen spricht, die zusammenarbeiten. Nun bekommt ihr beide Spiele in einer HD-Sammlung! In Teil eins ( hier geht’s zu unserem Test des Spiels ) geht die Geschichte schon emotional los. Ein einst renommierter Held verwandelt sich in einen gewalttätigen Tyrannen, und ein Imperium verfällt in den Niedergang. Eine Befreiungsarmee erhebt sich in einem Akt der Rebellion gegen eine unterdrückende Herrschaft. Einer nach dem anderen versammeln sich die 108 Sterne des Schicksals, um den Lauf der Geschichte zu verändern.

Natürlich gibt es auch jede Menge Händler, und im Falle von Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune und Dunan Unification Wars bedeutet dies Runenhändler, Gegenstandsgeschäfte, Schmiede, Bars und Übernachtungsmöglichkeiten. Sie alle haben ihre Aufgabe, und auf den Schwierigkeitsgraden Mittel und Schwer seid ihr gut beraten, regen Gebrauch davon zu machen. Das Inventarsystem in diesem Game ist etwas eigen: Alle Figuren haben ihre eigenen paar Slots, und es liegt an euch, ob ihr sie mit Gebrauchsgegenständen, Ausrüstungen, wertvollen Teilen oder doch lieber Medizin für den Kampf füllt. Apropos Kampf: In dieser Spieleserie gibt es rundenbasierte Zufallskämpfe, das bedeutet, dass ihr alle paar Schritte wieder in einen Kampfbildschirm geratet. Dann legt ihr los, und besonders cool: Alle Erfahrungspunkte werden nun zeitgleich statt nacheinander vergeben…das spart viele Tastendrucke!

Grundsätzlich sind sowohl Suikoden wie auch Suikoden 2 grundsätzlich Rollenspiele allerfeinster Güte. Da gibt es eine Vielzahl an Dialogen, jede Menge bunter und schillernder Charaktere, und die gewohnte Ansicht in Städten. Aus einer weit entfernten Perspektive trottet oder sprintet ihr durch die Ortschaften, bis ihr ebenjene verlasst: Dann geht es ab auf die Kartenansicht, wo ihr viele Meter in kurzer Zeit zurücklegt. Später im Spiel habt ihr auch Zugang zu Booten, die euch problemlos übers Wasser bringen (Stromschnellen zunächst ausgenommen), und die Möglichkeit, euch zur Basis zurück und an bekannte Orte wieder hinzuteleportieren. Der Dank hierbei gilt natürlich der zerstreuten Magierin Viki, die sich gottseidank in allen Teilen automatisch im Laufe der Geschichte anschließt. Das ist auch bitter notwendig – es gibt mehr als genug, das ihr im Laufe des Spiels verpassen könnt!

Schlachten in Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune und Dunan Unification Wars

Wie in jedem Suikoden-Teil gibt es für eure Armee 108 Leute zu rekrutieren, von denen der Großteil (etwa 90) auch in der Geschichte spielbar sind. Die anderen Charaktere sind unterstützende Kräfte wie beispielsweise Schankwirt, Schmied oder Ausstatter für eure eigene Burgbehausung. Geratet ihr in einen Kampf, so beginnt ihr eine von vielen Schlachten. Diese fechtet ihr in Sechsergruppen aus – drei Figuren in der vorderen Reihe, drei hinten. Die Charaktere haben allesamt eine gewisse Reichweite spendiert bekommen. Schwertkämpfer („K“ für kurz) müssen an der Front stehen, ansonsten sind sie angriffsunfähig. Stabkämpfer beispielsweise besitzen „M“, also eine mittelhohe Reichweite. Damit können sie vorne beide Reihen des Gegners angreifen und hinten nur die feindliche Frontlinie. Fernkämpfer haben mit ihren Waffen die Klasse „F“ inne – sie können von jeder Position jede beliebige angreifen.

Magie kommt ebenfalls in Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune und Dunan Unification Wars vor. Sie wird durch Runen aktiviert und ermöglicht euch mannigfaltige Dinge. Alles ist möglich, den Gegner in Flammen einzuhüllen, eure eigene Party zu heilen oder aber gleich ganz wegzuteleportieren! Diese Zufallskämpfe sind aber noch nicht alles: Daneben gibt es drei verschiedene Kampfszenerien, die sich stark vom herkömmlichen Kampf gegen ein paar Feinde unterscheiden. Die zweite Variante ist das Eins-gegen-eins-Duell, in dem nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip entschieden wird, welche Attacke jene des Gegners überbieten kann! Möglichkeit Nummer drei ist die Schlacht, in der die Befreiungsarmee auf jene des Imperiums trifft. Hier kämpfen Tausende Figuren auf einem Schlachtfeld. Hier können eure Charaktere übrigens ganz á la Fire Emblem auch dauerhaft sterben, also Vorsicht!

Speichern, speichern, speichern

Hier hat sich dann früh in meinen Spieldurchläufen etwas wieder manifestiert, das am besten im Jahr 1997 hätte bleiben können: Die Unart des manuellen Speicherns. Denn es gibt in Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune und Dunan Unification Wars nur begrenzte Möglichkeiten, euren Spielstand zu speichern. Reisekugeln wie auch Tagebücher sind nebst Gasthäusern die einzige Option, eine Sicherung anzulegen. Wer also in einer langwierigen Schlacht plötzlich eine Spielfigur sterben sieht (das passiert zufällig – unwahrscheinlich, aber dennoch möglich), ein knappes Duell verliert oder generell schon eine Weile nicht mehr gespeichert hat, ist nach dem Game Over-Screen nicht erfreut, mehrere Minuten am Stück erneut spielen zu müssen. Vor allem könnt ihr die einzelnen Dialoge nicht überspringen, das heißt, ihr klickt euch dann wirklich stumpf durch die Textboxen – das geht bestimmt besser.

Auch, wenn es kleine Kniffe gibt (wer etwa Stallion in der Truppe hat, genießt dank Turbotemporune doppelte Geschwindigkeit auf der Karte und bis zu vierfachen Speed in Kämpfen), Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune und Dunan Unification Wars gibt sich grundsätzlich gemütlich. Die Geschichte selbst präsentiert sich anfangs sehr gemächlich, bis die ersten Schlüsselpersonen auftauchen. Anfangs warten viele Laufmeter auf euch, und wer jedem kleinsten Hinweis nachgehen möchte, den man im Spiel findet (und das ist auch nötig, wenn man alle 108 Charaktere für das „echte“ Ende sammeln will), treibt die Spielzeit gewaltig in die Höhe – so soll es auch sein. Das ist Langzeitmotivation Baujahr 1997! Habt ihr allerdings Viki und ihre Partnerin freigeschaltet, könnt ihr euch durch blitzschnelles Hin- und Herteleportieren einiges an Fußmärschen ersparen. Daher große Empfehlung für dieses Duo!

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune und Dunan Unification Wars: Eindrücke

Sowohl Teil eins als auch Teil zwei überzeugen mit ihren Ansätzen, der Story und der Charakterentwicklung. Die Sprites waren schon immer detailverliebt, farbenfroh und schön anzusehen. Spielt man das Original und dann Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune und Dunan Unification Wars nebeneinander, sieht man erst, wie viel an den Hintergründen gemacht wurde. Besonders auffällig ist, weil die Charakter-Sprites unverändert blieben und somit geradezu aus den wirklich fein gemachten Backgrounds herausstechen. Dieser scharfe Look war wohl Absicht von Konami – so lehnt man sich nicht recht in die 2D-HD-Richtung von Octopath Traveler und Konsorten, und andererseits geht man auch nicht komplett in die 3D-Perspektive. Der Mix zwischen den beiden Welten ist als ungewohnt zu beschreiben, aber fällt dennoch positiv auf.