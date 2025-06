Konami hat Press Start-Event angekündigt

Die Show, die Konami Press Start heißen wird, findet am Donnerstag, den 12. Juni um 15 Uhr statt. Aber was werden wir zu sehen bekommen?

Über Konamis Press Start-Event

Laut Konami wird die Präsentation 37 Minuten dauern und „Spiel-Updates und Auftritte von Konami Digital Entertainment-Entwicklern und -Produzenten“ enthalten. Es wird erwartet, dass sich die Show hauptsächlich auf Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Silent Hill F konzentrieren wird, aber Konami sagt, dass es auch mehr Spiele geben wird. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ein Remake des dritten Eintrags der Metal Gear Solid-Reihe aus dem Jahr 2004, wird am 28. August veröffentlicht. Silent Hill F spielt in Japan in den 1960er Jahren und nicht in der üblichen Kulisse einer fiktiven Stadt im US-Bundesstaat Maine. Es kommt am 25. September auf PC und Konsolen. Der Grusel-Titel folgt der Highschool-Schülerin Shimizu Hinako, die ihre Heimatstadt erkundet, während diese „in Nebel verschlungen wird und sich ins Albtraumhafte verschiebt“.