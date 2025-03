Trailer zu Silent Hill f von Konami veröffentlicht

Es ist schon eine Weile her, dass Konami auf Silent Hill f angespielt hat, ein Hauptspiel im Franchise, das im ländlichen Japan der 1960er Jahre statt in der Titelstadt spielt.

Jetzt hat der Publisher einen vollständigen Trailer für das lang erwartete Spiel für PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen bei einer Online-Veranstaltung veröffentlicht, die auf YouTube live übertragen wurde. Konamis Motoi Okamoto, der für das Silent Hill-Franchise verantwortlich ist, sagte, dass das Thema des Spiels darin besteht, „Schönheit im Terror“ zu finden, was im japanischen Horror üblich ist. Er erklärte, dass, wenn etwas zu schön und perfekt ist, es zutiefst beunruhigend wird. Okamoto sagte, die Entwickler wollten untersuchen, wie die Elemente Schönheit und Terror in einer psychologischen Horrorgeschichte koexistieren können.

In der Tat ist die Welt von Silent Hill f wunderschön, selbst in Momenten, die eigentlich schrecklich sein sollen. Es spielt in der fiktiven Stadt Ebisugaoka, die auf der Stadt Kanayama basiert, die hauptsächlich aus Bergen und Wäldern besteht. Im Spiel spielt ihr die Highschool-Schülerin Shimizu Hinako, die Rätsel lösen und sich Monstern stellen muss, um zu überleben. Warum? Ihre Heimatstadt wurde von einem Nebel verzehrt, der diese in eine groteske Kopie der realen Welt verwandelte. Das Setting des Spiels wurde hauptsächlich von Ryukishi07 erfunden, der für die Visual Novel-Horror- und Krimi-Serie When They Cry bekannt ist.