Kingdom Hearts-Accessoires im Anmarsch: Buntglasspiegel zum Mitnehmen

Acrylspiegel, die wie die Buntglassäulen von Kingdom Hearts aussehen, sind ab sofort im japanischen Square Enix Store erhältlich.

Mehr zu den Kingdom Hearts-Spiegeln

Es gibt insgesamt neun Variationen. Wir bekommen Spiegel von:

Aurora

Belle

Birth By Sleep

Cinderella

Kingdom Hearts III

Melody of Memory

Prinzessinnen

Schneewittchen

Union χ

Jeder Spiegel kostet 1980 Yen (etwa 12 Euro) und wird am 21. September 2024 in Japan herauskommen. Die Materialien für diese Spiegel sind Acryl und Metall, und es gibt eine Kette, so dass wir sie an unseren Schlüsseln oder Taschen befestigen können. Diejenigen, die sich auf die Prinzessin konzentrieren, stellen sie einfach selbst dar. Was diejenigen betrifft, die für ein bestimmtes Spiel bestimmt sind, zeigt es den Protagonisten. Die Wandmalereien für die Prinzessinnen sehen aus wie normale Disney-Waren. Diejenigen, die das erste Kingdom Hearts gespielt haben, kennen das schon, da es sich um das gleiche Buntglasdesign handelt, auf dem wir in Dive to the Heart herumlaufen.

Die Kingdom Hearts-Serie kombiniert traditionell Final Fantasy– und Disney-Charaktere in einer Geschichte. Im ersten Spiel stellt uns die Serie das Konzept der Prinzessinnen des Herzens vor, die die wichtigsten weiblichen Protagonisten klassischer Disney-Animationsfilme sind (außer Kairi, die eine Originalfigur der Serie ist). Der Grund, warum Figuren wie Alice und Jasmine kein Buntglas haben, ist, dass sie zu Beginn des Spiels noch nicht gefangen genommen wurden, als Sora zum ersten Mal die Wandmalereien in seinem Dive to the Heart sieht. Wären diese Buntglas-Acrylspiegel etwas für euch?