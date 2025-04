Keine Achievements, keine Trophäen, keine Erfolge auf der Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch 2 wird keine systemweiten Erfolge oder Trophäen bekommen, dies hat Nintendo bestätigt. Aber eine Ausnahme gibt es…

Keine Trophäen für die Switch 2

Nintendo enthüllte letzte Woche die Nintendo Switch 2 relativ vollständig, einschließlich Informationen über die Benutzeroberfläche des Systems, die neue GameChat-Funktion und mehr. Ein Merkmal, über das die Fans jedoch auf weitere Informationen hofften, war die mögliche Einbeziehung eines Leistungssystems. Auf die Frage, ob das neue System mit der Nintendo-Tradition brechen und systemweite Belohnungen für das Spielen von Spielen einführen wird, sagte Nintendos Vizepräsident für Spieler- und Produkterfahrung, Bill Trinen, einfach nur „Nein.“ Während das System keine konsolenweiten Erfolge haben wird, werden zwei Nintendo Switch 2 Edition-Spiele ihre eigenen Erfolgslisten haben, und zwar auf einer mobilen App.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und The Legend of Zelda: Breath of the Wild werden beide Switch 2-Editionen sowie eine neue App, Zelda Notes, erhalten, die Teil der Nintendo App sein wird. Als Teil der Zelda Notes-App hat Nintendo solche Erfolge beziehungsweise Trophäen für beide Spiele hinzugefügt. Die Erfolge werden Dinge wie gesammelte Waffen, die Anzahl der abgeschlossenen Schreine und andere Spielmetriken verfolgen. Ein weiteres Leistungssystem, Medaillen gibt es ebenfalls – diese werden für das Erreichen bestimmter Meilensteine im Spiel vergeben. Dann können wir unsere Erfolge gegen jene unserer Freunde und anderer Leute in der Nintendo-App verfolgen. Reicht euch das aus, oder hättet ihr euch mehr gewünscht?