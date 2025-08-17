Kein Cross-Play für Fox Hunt in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami hat ein Update über den Multiplayer-Modus Fox Hunt in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater geteilt.

Fox Hunt ohne Cross-Play

Die Meldung wurde in den sozialen Medien veröffentlicht und bestätigt, dass dies kein Cross-Play-Erlebnis sein wird. Somit wird es Fans nicht möglich sein, plattformübergreifend zu spielen: Die PC-, PS5- und Xbox-Versionen des Spiels werden alle voneinander getrennt sein. Während die Entscheidung in keiner Weise erklärt wurde, kann es gut möglich sein, dass es aus Balancing-Gründen passiert: Nur auf der gleichen Plattform kann man möglichst faire Auseinandersetzungen gewährleisten. Wir werden wahrscheinlich für eine Weile nichts mehr über die Situation erfahren. Schließlich wird dieser Modus ein Update zu Snake Eater sein und erst im Herbst 2025 erscheinen.

Wir haben zumindest eine Vorstellung davon, wie der Multiplayermodus funktionieren wird. Er wird sich auf Stealth-Elemente verlassen. Das bedeutet, dass es einige Spieler in den Runden geben wird, die sich verstecken. Diejenigen von uns, die spielen, müssen Ziele erreichen und möglicherweise ebenso unentdeckt bleiben. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wird am 28. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC über Steam erscheinen, und der Online-Multiplayer-Modus Fox Hunt wird irgendwann im Herbst 2025 debütieren. Natürlich für ein Spiel im Jahre 2025: Standard- und Sammlereditionen werden selbstverständlich mit diversen Boni verfügbar sein.