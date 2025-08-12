Alles über Fox Hunt, den Mehrspielermodus von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami sagt, dass Fox Hunt, der Mehrspielermodus von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, im Herbst 2025 kommt.

Mehr zu Fox Hunt

Fox Hunt wird laut Konami im Herbst 2025 veröffentlicht und wird als völlig eigenständiger Online-Multiplayer-Modus beschrieben. Der neue Titel hat nichts mit Metal Gear Online zu tun, das zusammen mit der PS2 Subsistence-Version des Originalspiels veröffentlicht wurde. Dieser Modus wird von Yu Sahara entwickelt, einem erfahrenen Seriendesigner, der an MGS4, Peace Walker, Ground Zeroes und The Phantom Pain gearbeitet hat. „Wir schätzen alle langjährigen Fans von Metal Gear Online sehr, die es schon immer wieder sehen wollten, aber die Landschaft der Multiplayer-Spiele hat sich seit Metal Gear Online sehr verändert“, sagte Sahara zum Zeitpunkt der Ankündigung des Modus.

„Fox Hunt nutzt die Grundlagen einer der beliebten Spielregeln von Metal Gear Online und die hinterhältigen Gameplay-Elemente, die für die Metal Gear-Serie ikonisch sind, und die neuesten grafischen Verbesserungen, die die Spannung des Versteckens auf ein ganz neues Niveau verstärken“, heißt es in einer Beschreibung des Modus. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konamis Remake des dritten Spiels der Serie, befindet sich schon länger in der Entwicklung und hat mit so manchen Aussagen wie etwa der originalgetreuen Umsetzung mit modernen Kniffen, aber auch seiner ziemlich realistischen Grafik, immer wieder aufhorchen lassen. Das Spiel kommt am 28. August für PC (zu den Hardware-Anforderungen), PS5 und Xbox Series-Konsolen.