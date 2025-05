Eröffnungsfilm von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist online

Konami hat den Eröffnungsfilm für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater veröffentlicht – hier könnt ihr ihn euch gleich ansehen!

Zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Er wurde erstellt von Kyle Cooper (Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater Eröffnungsfilm-Designer) mit einem neuen Titelsong, gesungen von Cynthia Harrell. Laut Hersteller Konami erwartet uns das Kernerlebnis des Originals, allerdings neu entwickelt und immersiver als je zuvor. Es ist ein Remake des 2004er Spiels Metal Gear Solid 3: Snake Eater, mit der gleichen packenden Geschichte und fesselnden Welt, jetzt mit brandneuen Grafiken und 3D-Audio, die die Dschungelatmosphäre verbessern. Macht euch bereit für das ultimative Überlebens-Stealth-Action-Erlebnis. Dieser evolutionäre Sprung haucht jeder Zwischensequenz neues Leben ein und baut jede Ecke der Welt wieder auf.

Das Kampfschadenssystem wurde verbessert, mit der Abnutzung von Snakes Kleidung sowie Blutergüssen und Schusswunden an seinem Körper, die sich in Echtzeit widerspiegeln. Verletzungen hinterlassen dauerhaft ihre Spuren auf Snakes Körper und erzählen eine Geschichte über die einzigartige Reise durch das Spiel. Wir können uns für einen neu hinzugefügten, moderneren Steuerungsstil entscheiden. Diese intuitive Steuerung lässt ganz auf das Spiel und den immersiven Nervenkitzel des Survival-Stealth-Erlebnisses konzentrieren. Sie können auch mit einem klassischen Steuerungsstil spielen, der das Gefühl des Originalspiels besser nachbildet. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint am 28. August für PC, PS5 und Xbox Series.