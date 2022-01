Gute Nachrichten für Romantic Comedy-Fans – KAZÉ Anime veröffentlicht Rent-a-Girlfriend voraussichtlich 2022 auf DVD und Blu-ray. Die Anime-Serie basiert auf dem gleichnamigen Manga von Reiji Miyajima (deutsche Ausgabe bei Carlsen Manga und erscheint laut letzten Informationen noch dieses Jahr.

Worum geht’s?

Als Kazuyas Freundin mit ihm Schluss macht, ist er am Boden zerstört und probiert er eine neue Online-App aus, mit der man sich zeitweise eine Freundin mieten kann. Das Date mit Chizuru verläuft auch wunderbar, sie ist zuvorkommend, sympathisch, bildschön, ein wahrer Engel! Als er jedoch ihre Bewertungen durchliest, fühlt sich Kazuya betrogen: Mit ihrer liebenswürdigen Art hat sie nur mit seinem Herzen gespielt. Also verpasst er ihr eine negative Bewertung! Das wiederum lässt Chizuru, nicht auf sich sitzen und stellt Kazuya zur Rede. Ihr Streit wird aber jäh unterbrochen, als Kazuyas Großmutter zusammenbricht. Gemeinsam machen sie sich auf ins Krankenhaus, wobei Kazuya bezüglich Chizuru in Erklärungsnot gerät und sie spontan als seine Freundin vorstellt. Und Großmama ist entzückt von dieser Entwicklung! Kazuya dagegen hat nun ein neues Problem: Er will seine Familie nicht sofort wieder enttäuschen, was aber bedeutet, dass er Chizuru auch in Zukunft weiter mieten muss. Und neben Chizuru gesellen sich auch noch weitere App-vermittelte Begegnungen in die Runde …