Kammerjäger:innen aufgepasst: Borderlands 4 ist jetzt erhältlich!

Am 12. September legt Borderlands 4 das Chaos wieder in die Hände der Fans die Menschen, die Borderlands zu einem weltweiten Phänomen gemacht haben“, so Gearbox Gründer und Präsident Randy Pitchford. „Borderlands war schon immer eine wilde Fahrt, die wir gemeinsam mit unseren Fans antreten, und bei Borderlands 4 haben wir alles gegeben, um es zum größten und besten Spiel, das wir je erschaffen haben, zu machen.“

2K und Gearbox Software geben heute bekannt, dass Borderlands 4, der definitive Loot Shooter und neueste Teil des genredefinierenden Franchise, ab sofort weltweit für PS5, Xbox Series X und S und den PC via Steam und Epic Games Store erhältlich ist. Die Switch 2-Version erscheint am Freitag, 3. Oktober 2025.

Entlang des weitläufigen, nahtlos verbundenen Planeten Kairos, stellen sich Spieler:innen dem unterdrückenden Timekeeper. Für tausende Jahre hat dieser den Planeten versteckt gehalten, seine Bewohner:innen, mit cybernetischen Implantaten namens Bolts, und einer Armee an synthetischen Soldaten, bekannt als The Order, kontrolliert.

Spieler:innen reisen über den Planeten und treffen dabei auf neue und wiederkehrende Charaktere, Kreaturen und Einwohner:innen zum Bekämpfen, sowie einzigartige Fraktionen entlang vier Regionen, die sich nach der Befreiung von der Tyrannei sehnen. Dabei rekrutieren die Spieler:innen neue Freunde, die ihr Vorhaben unterstützen, und lassen ihre Gegner das gesamte Arsenal an Waffen und Fähigkeiten der Kammerjäger spüren.

Borderlands 4 ist das bis dato mutigste Borderlands und mit Liebe von Hand erschaffen durch das Studio, dass das Loot-Shooter-Genre geschaffen hat.

Intensive Action, Badass Kammerjäger:innen, Milliarden an wilden und tödlichen Waffen und ein brandneuer Planet, der von einem skrupellosen Tyrannen regiert wird;

Die umfangreichsten und abwechslungsreichsten Kammerjäger:innen-Skill-Trees die es je in einem Borderlands-Spiel gab, bieten Spieler:innen ein nie dagewesenes Level an Möglichkeiten, sich selbst durch ihren Build auszudrücken. Gepaart mit der umfangreichsten Jagd nach Beute, haben die Spieler:innen alle Werkzeuge in der Hand, ihren perfekten Build zu kreieren, der zu ihrem Spielstil passt;

Spieler:innen können nahtlos zwischen den Zonen reisen und sind durch eine dynamischere Welt mitten im Geschehen. Dazu gehören Events und versteckte Nebenmissionen, die zum Erkunden einladen und dieses auch belohnen;

Neue Bewegungsmechaniken verbessern das Erkunden und geben den Kämpfen eine neue Dimension. Der Digirunner, ein Fahrzeug, kann von nahezu überall beschworen werden, damit Spieler:innen entlang der wunderschönen Landschaften von Kairos stilvoll rasen können;

Allein oder im Ko-op mit bis zu vier Spieler:innen kämpfen. In diesem immensen Science-Fiction-Abenteuer voller freier Kämpfe und Erkundung, spannender Bosskämpfe, unendlich vielfältiger Beute und einem Aufgebot unvergesslicher neuer und alter Charaktere.

Borderlands 4 macht es einfach wie nie zuvor mit Freunden Koop zu starten, dank eines neuen Systems, dass es Spieler:innen ermöglicht online Gruppen zu bilden und zusammenzubleiben, wenn der Spielmodus gewechselt wird. Borderlands 4 ist von Grund auf für Ko-op designt und bietet individuelle Beute für alle Spieler:innen, dynamische Level-Skalierung und individuelle Schwierigkeitsgrade, damit die Gruppe während der ganzen Kampagne zusammenbleiben kann und Spaß hat.

Spieler:innen können sich außerdem auf eine robuste Roadmap an gratis und bezahlbaren Post-Launch-Inhalten freuen, die nach der Veröffentlichung von Borderlands 4 erscheinen. Weitere Details dazu findet ihr hier

Borderlands 4 wird in vier Versionen angeboten: Standard Edition, Deluxe Edition und die Super Deluxe Edition.

Die Standard Edition enthält das Basisspiel und ist zum Preis von 79,99€ für PS5 und die aktuelle Xbox Generation verfügbar. Auf dem PC erscheint es über Steam und den Epic Games Store und ist für 69,99€ erhältlich.

Die Deluxe Edition enthält eine Auswahl and Zusatzinhalten und ist zum Preis von 99,99€ für PlayStation5, Xbox Series X und S, sowie dem PC über Steam und Epic Games Store erhältlich.

Diese Edition enthält das Bounty Pack Bundle das vier separate DLC-Pakete nach der Veröffentlichung enthält, jedes mit unterschiedlichen Gebieten, neuen Missionen und einzigartigen Bossen, vier Kammer-Karten mit einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen, neue Ausrüstungsgegenstände und Waffen, vier neue Fahrzeuge, Kammerjäger:innen-Kosmetika, sowie den Firehawk’s Fury Weapon Skin.

Die Super Deluxe Edition enthält alle digitalen Bonusinhalte der Deluxe Edition und erscheint zum Preis von 129,99€ PS5, Xbox Series X und S, sowie dem PC über Steam und Epic Games Store. Diese Edition enthält das Vault Hunter Pack mit zwei neuen Story-Paketen, jedes mit einem neuen Kammerjäger und Nebenmissionen; zwei neue Regionen, neue Ausrüstungen und Waffen; mehr Cosmetics und neuen visuellen ECHO-4-Anpassungen. Außerdem bietet es das Ornate Order Pack mit vier Kammerjäger:innen-Skins, -Köpfe und -Körper.

Nach Kauf des Spiels auf Steam oder Epic Games Store wird es auch auf Nvidia GeForce NOW spielbar sein. Lade die neusten Nvidia GeForce Game Ready Driver herunter, um deine Spielerfahrung in Borderlands 4 zu optimieren.

Die neuesten Informationen zu Borderlands 4 sowie zum Vorbestellen finden sich unter www.borderlands.com sowie über YouTube, Facebook, X, Instagram und TikTok.