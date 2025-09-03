Borderlands 4: Roadmap für die ersten Post-Launch Inhalte steht

Die Borderlands 4 Roadmap bietet mit Bounty Paketen, neuen Bosskämpfen, saisonalen Events und der Rückkehr des Ultimate Vault Hunter Modus herausfordernde Inhalte noch vor Erscheinen des ersten Story-Pakets: Mad Ellie and the Vault of the Damned

2K und Gearbox Software zeigten heute bei der PAX West, einen detaillierten Einblick zum Endgame und den Post-Launch-Inhalten von Borderlands 4, dem neuesten Teil des ikonischen Looter-Shooter-Franchise. Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025 für die PS5, Xbox Series X und S, sowie für den PC via Steam und Epic Games Store. Die Switch 2 Version von Borderlands 4 erscheint am 3. Oktober

Endgame

Borderlands 4 endet nicht mit dem Ende der Geschichte, denn Spieler:innen können sich auf ein umfassendes Endgame freuen, das sich darauf fokussiert, das bestmögliche Loot auf Kairos zu erhalten. Spieler:innen können ihren Fortschritt durch wöchentliche Herausforderungen vorantreiben, weitere Spezialisierungen freischalten, um ihre Ausrüstung weiter anzupassen, und sich auf die Rückkehr des Ultimate Vault Hunter Modus freuen.

Ultimate Vault Hunter Modus wurde für die Rückkehr neu gedacht. Dieser Post-Game-Schwierigkeitsgrad fordert Spieler:innen mit fünf freischaltbaren Leveln, die sukkzessive in der Schwierigkeit steigen. Zudem wurden Lehren aus vergangenen Teilen gezogen und dieser Modus verlangt nicht mehr, die Kampagne erneut durchzuspielen, um einen neuen Rang zu erhalten. Spieler:innen steigen jetzt im Rang auf, indem sie vorgefertigte Herausforderungen meistern, die ihren Build auf die Probe stellen und stetig schwerer werden. Außerdem ist es nicht mehr nötig, die gleiche Ausrüstung erneut zu farmen.

Jeder Rang des Ultimate Vault Hunter Modus enthält exklusive Firmware. Dies sind Set-Boni für die Ausrüstung, die den Spieler:innen erstmalig in der Kampagne begegnen. Je mehr Firmware Spieler:innen sammeln, desto höher ist der Status-Bonus. Diese kraftvollen Firmware-Boni können einmalig transferiert werden, was zur Folge hat, dass das ursprüngliche Item zerstört wird und der Firmware-Bonus nicht erneut übertragen werden kann.

Es werden mehrere Anreize geschaffen, die es Spieler:innen ermöglichen, den besten Loot zu finden. Weekly Wildcards bieten wechselnde Missionen mit einer garantierten, legendären Belohnung. Im wöchentlichen Big Encore Boss wählt Moxxis Big Encore einen Boss für die Woche, der mit Eridium gekauft werden kann, um eine größere Version mit besseren Loot-Chancen herauszufordern. Maurices Black Market Maschine schickt die Spieler:innen auf die Suche nach Beute quer über Kairos, wobei jede:r Spieler:in unterschiedliches Loot finden kann. Jede dieser Aktivitäten ist auf das Online-Matchmaking ausgelegt und empfiehlt Spieler:innen, sich mit ihren Freund:innen oder Fremden mit den gleichen Zielen zusammenzuschließen.*

Borderlands 4 Roadmap

Spieler:innen können sich auf eine robuste Roadmap mit Gratis-Inhalten und bezahlten DLCs freuen, die nach der Veröffentlichung von Borderlands 4 erscheinen, um so ihre Abenteuer auf Kairos fortzusetzen. Bezahlte DLC sind in zwei Kategorien unterteilt: Story Pakete und Bounty Pakete.

Das erste der zwei angekündigten Story-Pakete beinhaltet die Rückkehr des unbeugsamen Fan-Lieblings, Ellie, in Mad Ellie and the Vault of the Damned. Dieses Story-Paket im Cosmic-Horror-Thema mit blutigem und dunklem Ton bietet eine brandneue Region von Kairos zum Erkunden, mehrere Haupt- und Nebenmissionen, neue legendäre Ausrüstungen und den ersten Post-Launch-Kammerjäger. Zusätzlich bietet das Paket vier neue Kammerjäger-Skins, zwei neue Fahrzeug-Skins, drei ECHO-4-Drohnen-Skins und Aufsätze sowie ein ECHO-4-Frame.

Mit dem Erscheinen des ersten Bounty-Pakets erhalten Spieler:innen Zugriff auf sog. Narrative Missions, die das Borderlands-Universum erweitern. Diese Missionen enthüllen mehr über die neuen Charaktere, die den Spieler:innen auf Kairos begegnen. Den Start macht Rush, der gesellige Anführer der Outbounders. Jedes Bounty-Paket enthält neue Hauptmissionen, einen neuen Boss, neue legendäre Ausrüstung, ein/e Spieler:in-Skin, ein/e ECHO-4-Drohnen-Skin, ein neues Fahrzeug und eine Kammer-Karte, die es Spieler:innen erlaubt, 24 Kosmetika und vier neu auslosbare Ausrüstungsgegenstände freizuschalten.

Außerdem wird es als Gratisinhalt für alle Spieler:innen saisonale Mini-Events geben. Den Start macht im Oktober Horrors of Kairos, mit neuen legendären Waffen, neuen Kosmetika und einer neuen Wetter-Variation. Ebenfalls erhältlich für alle, ohne zusätzliche Kosten, ist die Rückkehr von unbesiegbaren Bossen, die die Fähigkeiten und Builds der Spieler:innen in einer neuen, hochleveligen Boss-Arena auf die Probe stellen und die neuen Bewegungsmöglichkeiten integrieren. Kraftvolle, neue Legendäre-Gegenstände winken als Belohnung für all diejenigen, die es schaffen, die unbesiegbaren Bosse zu besiegen. Außerdem erscheint ein neues Ultimate Vault Hunter Modus Level mit der Veröffentlichung jedes unbesiegbaren Bosses.

Die gesamte Gearbox Main Theater Show der PAX West bietet weitere Details zu Post-Launch-Inhalten und Endgame sowie Einblicke vom Entwicklerteam.