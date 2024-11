Jumbo Spiele versüßt mit zwei Puzzle Adventkalendern die Adventszeit

Jumbo präsentiert in diesem Jahr gleich zwei neue Puzzle-Adventkalender. So wird Fans von Jan van Haasteren und Wasgij? die schönste Zeit des Jahres ganz ohne Kalorien versüßt. Die Motive sind ebenso außergewöhnlich wie amüsant und sorgen für weihnachtliche Stimmung im Wohnzimmer. Statt Schokolade gibt es jeden Tag ein 54-teiliges Puzzle. Am Ende können sie zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden.

Jan van Haasteren Adventkalender

Mit diesem einzigartigen Adventkalender, gezeichnet von Dick Heins, können Fans des niederländischen Illustrators Weihnachten mit der ganzen Jan van Haasteren-Familie feiern. Hinter jedem der 24 mit Vorhängen verdeckten Fenster verbirgt sich eine Geschichte. Jede Szene ist genau 54 Teile groß und zeigt weihnachtliche Motive in den verschiedenen Wohnungen. Ist das letzte Puzzle fertig, können alle 24 beliebig zu einem Wohnhaus nach Wunsch zusammengefügt werden.+

Anzahl der Teile: 24 x 54

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 29,99 Euro

Wasgij? Adventkalender

Gewohnt anders präsentiert sich der neue Adventkalender von Wasgij?. Charakteristisch für die Marke gilt es nämlich nicht, ein vorgedrucktes Bild nachzupuzzeln, sondern eines zu legen, das eine Rätselfrage beantwortet. Ganz schön knifflig. Und das gleich 24 Mal. In der täglichen Puzzle-Challenge mit je 54 Einzelteilen entstehen 24 außergewöhnliche Bilder, die man so nicht erwarten würde. Spannung und Gehirnjogging kommen mit Wasgij? also auch in der Vorweihnachtszeit nicht zu kurz.

Anzahl der Teile: 24 x 54

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 29,99 Euro