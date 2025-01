ISE-Studie besagt: So technologisch sieht das Jahr 2045 für uns im Alltag aus

Eine umfassende Studie von Perspectus Global, beauftragt von der Integrated Systems Europe (ISE), hat interessante Einblicke in die Zukunftsvisionen der Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz für das Jahr 2045 geliefert.

ISE x das Jahr 2045

Die Befragung von über 2000 Personen ergab, dass 77 % der Teilnehmer*innen erwarten, dass sich das Leben in 20 Jahren grundlegend verändert haben wird. Nicht nur das, die Hälfte denkt, dass man im Jahre 2045 mit Hilfe von VR auch von zuhause Konzerte und Festivals erleben kann. Das klingt alles nicht so weit hergeholt, nicht wahr? Schließlich befinden wir uns gerade in einer technologischen Hochkonjunktur, wo ein Durchbruch den nächsten jagt. Gerade im Bereich KI und Grafik tut sich derart vieles, dass es schwer ist, vorauszusagen, was in 20 Jahren der Fall sein wird. Die Studie zeigt, dass viele Bereiche des täglichen Lebens durch technologische Fortschritte transformiert werden könnten. 57 % der deutschen Befragten gehen davon aus, dass Roboter und KI viele manuelle Tätigkeiten ersetzen werden. In der Unterhaltungsbranche erwarten 39 %, dass KI audio-visuelle Inhalte basierend auf Nutzerverhalten und Stimmung personalisieren wird.

Weiters werden fahrerlose Autos laut 40 % der Befragten zum Alltag gehören, während 41 % das Ende des Bargelds vorhersagen. Diese Veränderungen könnten das tägliche Leben erheblich beeinflussen. Aber: Trotz der erwarteten drastischen Veränderungen zeigen sich die Befragten optimistisch, denn 77 % freuen sich darauf, die Zukunft in 20 Jahren zu erleben. Die Studie unterstreicht die zentrale Rolle, die audiovisuelle Technologien in der Gestaltung unserer Zukunft spielen werden, von der Verbesserung des täglichen Lebens bis hin zur Transformation von Bildung und Unterhaltung. Mike Blackman, geschäftsführender Direktor von ISE, betont die Bedeutung dieser Entwicklungen und die Rolle der audiovisuellen Technologie als “unsichtbares Rückgrat des modernen Lebens”. Die ISE bleibt an vorderster Front dieser Entwicklungen und beobachtet gespannt, welche technologischen Innovationen unser Leben in den kommenden Jahren am stärksten beeinflussen und verändern werden.

Die Ergebnisse der Befragung

Viele manuelle Tätigkeiten werden durch Roboter/Robotik/AI ersetzt sein – DE 57 % // CH 60 % // AT 49 % Der Klimawandel wird unumkehrbar sein – DE 42 % // CH 42 % // AT 39 % Wir werden eine Lösung für den Klimawandel gefunden haben – DE 20 % Es wird kein Bargeld mehr geben – DE 41 % Fahrerlose Autos werden zum Alltag gehören – DE 40 % // CH 39 % // AT 28 % Lineares Fernsehen wird es nicht mehr geben – alles wird gestreamt – DE 35 % // AT 19 % KI wird alle Audio- und visuellen Inhalte auf der Grundlage des Nutzerverhaltens und der Stimmung auf individuelle Vorlieben abstimmen – DE 39 % Fans, die zu Hause Sport sehen, werden in der Lage sein, die Kameraperspektive zu wechseln – DE 63 % // CH 54 % // AT 59 % Fans im Stadion werden AR/VR nutzen können, um Statistiken und Spielerinformationen in Echtzeit zu sehen und auf bestimmte Spieler zu zoomen – DE 39 % // CH 46 % 10. VR wird es Zuschauern aus der Ferne ermöglichen, am Spielfeldrand oder in der ersten Reihe zu sitzen und das Ereignis so zu erleben, als wären sie selbst vor Ort – DE 37 % // CH 44 % Bessere Zugänglichkeit und Qualität der Bildung für Schüler und Studenten – DE 47 % // CH 47 % Es wird neue Fächer geben, die Schüler auf künftige Berufe und Technologien vorbereiten, die es heute noch nicht gibt – DE 52 % // CH 57 % // AT 52 % VR und AR werden in den alltäglichen Unterricht integriert werden, um immersive Lernerfahrungen zu ermöglichen – DE 40 % // CH 47 % Lehrer werden dank neuer Plattformen in der Lage sein, mehrere Klassenzimmer gleichzeitig zu unterrichten – DE 38 % // CH 43 % E-Sports wird an Bedeutung gewinnen und neben dem regulären Sport zu einer primären Quelle der Unterhaltung werden – DE 39 % // CH 40 % // AT 36 % E-Sport wird vollständig in virtuelle Räume wie VR integriert werden, so dass die Zuschauer direkt in das Geschehen eintauchen und über die Benutzeroberfläche freie Kontrolle haben – DE 32 % // CH 35 % Es wird vollständig von KI hergestellte Spiele geben – DE 51 % // CH 44 % Wir werden in der Lage sein, Videospiele mit VR/AR vollständig zu erleben und in sie einzutauchen – DE 48 % Live-Events werden eine Kombination aus realem Leben und Mixed-Reality-Erlebnissen sein, an denen Fans online oder vor Ort teilnehmen können – DE 49 % // CH 56 % // AT 49 % Musiker werden virtuelle Tourneen produzieren, so dass sie auf ihren Reisen um die Welt keine Kohlendioxidemissionen verursachen müssen – DE 30 % // CH 31 % // AT 23 %

Über die Integrated Systems Europe

Die Integrated Systems Europe (ISE) ist die weltweit anerkannte, jährlich stattfindende Fachmesse für die Systemintegration und die audiovisuelle Industrie. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Präsentation von Technologien und Lösungen für gewerbliche und private Anwendungen. Das umfangreiche Ausstellungsangebot wird durch ein viertägiges professionelles Entwicklungsprogramm ergänzt, das von den Miteigentümern der Messe, AVIXA und CEDIA, kuratiert wird. Die ISE bietet auch eine Reihe von Vorträgen und Veranstaltungen, die vor, nach und währendder Messe stattfinden. Die ISE 2025 findet vom 4. bis 7. Februar 2025 auf dem Gelände der Fira de Barcelona, Gran Via, statt. Die Veranstaltung ist ein Joint Venture von AVIXA, der Audiovisual and Integrated Experience Association, und CEDIA, dem globalen Handelsverband für Unternehmen, die Technologien für den Wohnbereich entwickeln, herstellen und integrieren.