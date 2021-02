IO Interactive stellt Hitman 3 Februar Roadmap vor

We’re just getting started!

Damit das auch in den nächsten Wochen so bleibt, veröffentlichte IO Interactive nun eine Roadmap, also einen Fahrplan, der die Richtung für Hitman 3 für den restlichen Februar vorgibt. Um es mit den Worten von IOI Community Developer Clemens Koch zu sagen:

Entwickler IO Interactive hat den weiteren Fahrplan ihres neuesten Titels aus dem Hitman-Franchise in Form einer Hitman 3 Februar Roadmap bekannt gegegen. Damit wissen wir, welche Inhalte innerhalb des Stealth-Sandbox-Games in den nächsten Wochen noch auf uns zu kommen werden.

Die konkreten Inhalte aus der Hitman 3 Februar Roadmap

Wir fassen also die Punkte aus dem Trailer zusammen: für Besitzer der Hitman 3 Deluxe Edition kommen am 23. Feburar die beiden zusätzlichen Inhalte The Proloff Parable und The Gaucho Antiquity. Die unter dem Namen Deluxe Escalation veröffentlichten DLCs beinhalten dabei sowohl neue Items wie neue Kleidung und Waffen wie das Weiße Katana. Außerdem wird es für die bereits im Grundspiel enthaltenen Level neue Missionen geben.

Bereits seit 4. Februar für sämtliche Spieler verfügbar ist das sogenannte The Baskerville Barney. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine zusätzliche Mission, die ihr im englischen Herrenhaus absolvieren dürft. Für die Dubai-Mission gibt es auch ein neues witziges Messer-Spielchen innerhalb der bereits bekannten Mission. Die vollständige Auflistung aller hinzukommenden Inhalte findet ihr in der folgenden Übersichtsgrafik von IO Interactive.