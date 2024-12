Interview mit Florian Lindebner: “… ein wichtiger Meilenstein für Xiaomi Österreich”

Herzlich willkommen zu einem spannenden Gespräch über die Entwicklungen von Xiaomi auf dem österreichischen Markt – wir hatten die Gelegenheit, mit Florian Lindebner, dem Country Manager von Xiaomi Österreich, zu sprechen. Florian ist der Mann, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Marke Xiaomi in Österreich immer präsenter wird und mit innovativen Produkten die Herzen der Konsument:innen erobert.

Im Interview werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und sprechen über die strategischen Schritte von Xiaomi in Österreich, von der Markteinführung bis hin zu den jüngsten Erfolgen und Herausforderungen. Besonders spannend wird es, wenn wir über die neuesten Trends im Bereich Wearables sprechen und darüber, wie Xiaomi mit seinen smarten Geräten immer mehr Nutzer:innen begeistert. Doch das ist noch nicht alles: Wir werden auch über das Sponsoring von Events und Kooperationen sprechen, die Xiaomi in Österreich vorantreibt, um die Marke noch weiter zu stärken.

Hallo Florian, schön, dass du dir Zeit für unser Interview nimmst. Magst du dich zum Start kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du bei Xiaomi?

Danke für die Einladung! Mein Name ist Florian Lindebner und leite PR und Marketing bei Xiaomi Österreich. Mein Job ist es, unsere Marke hierzulande weiter zu stärken, spannende Partnerschaften aufzubauen und die Vielfalt unserer Produkte bekannter zu machen. Mit meinem Background in Technologie und Kommunikation möchte ich Xiaomi in Österreich als eine der führenden Technologiemarken positionieren – und dabei die Menschen von unserem Angebot begeistern.

Wie bist du mit der Entwicklung am österreichischen Markt zufrieden?

Xiaomi hat sich in Österreich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Als drittgrößter Smartphone-Hersteller weltweit konzentrieren wir uns darauf, auch lokal weiter zu wachsen. Der österreichische Markt zeigt klare Trends: Die Konsument:innen greifen vermehrt zu hochwertigeren Geräten, nutzen diese aber auch länger. Mit unserer breiten Produktpalette, die von budgetfreundlichen Geräten wie der Redmi-Serie bis hin zu unseren Premium-Modellen der Xiaomi-Serie, wie dem Xiaomi 14T Pro oder dem Xiaomi 14 Ultra, sind wir gut aufgestellt. Auch unsere wachsende AIoT-Produktpalette – von smarten Haushaltsgeräten bis hin zu innovativen Produkten für die eigenen Haustiere – wird immer stärker nachgefragt.

Welche Produktkategorien oder Produkte kommen am österreichischen Markt am besten an?

Natürlich stehen unsere Smartphones im Mittelpunkt, aber auch unsere AIoT-Produkte erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Smarte Haushaltsgeräte wie Staubsauger-Roboter und diverse Produkte für das Smart-Home, sind besonders gefragt. Diese Lösungen machen das Leben unserer Kund:innen einfacher und helfen dabei, ein smartes Zuhause zu schaffen. Auch unsere Wearables, wie die Smartwatches oder Smart Bands, sind sehr beliebt und sprechen technologieaffine KundInnen an, die Wert auf Design und Funktionalität legen.

Bei den Wearables tut sich ja einiges – waren es in der Vergangenheit Smartwatches und -bands, sind nun smarte Ringe am Vormarsch. Welche Entwicklungen am Wearables-Markt findest du am spannendsten und gibt es hier auch Produkte von Xiaomi, auf die wir uns in Zukunft freuen dürfen?

Der Wearables-Markt ist unglaublich dynamisch, und wir freuen uns, mit unserer breiten Produktpalette in diesem Bereich erfolgreich vertreten zu sein. Unsere Stärke liegt darin, auf die Bedürfnisse unserer Kund:innen einzugehen und Produkte zu entwickeln, die sowohl funktional als auch erschwinglich sind. Xiaomi wird auch in Zukunft innovative Lösungen für den Wearables-Markt anbieten, die genau diesen Anforderungen gerecht werden. Ein Beispiel hierfür wäre der Xiaomi Chain Strap, der es ermöglicht, Wearables wie Smart Bands auch um den Hals zu tragen und als elegantes Schmuckstück dienen kann.

Welches Smartphone ist aktuell der Bestseller von Xiaomi in Österreich und was steht für den österreichischen Markt in den Startlöchern für die kommenden Monate?

Derzeit erfreut sich unsere Redmi-Serie großer Beliebtheit, insbesondere bei jüngeren und preisbewussten Käufer:innen. Im Premium-Segment sticht das Xiaomi 14T Pro (hier geht’s zu unserem Test) hervor, das mit seiner beeindruckenden Leistung und der fortschrittlichen Kameratechnologie punktet. Für die kommenden Monate haben wir spannende Neuheiten geplant – darunter neue Smartphone-Generationen und Erweiterungen unseres AIoT-Portfolios.

Der Gebrauchtmarkt für Smartphones nimmt immer mehr Fahrt auf. Wie ist eure Einstellung zu Updates für Geräte?

Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig, und regelmäßige Software-Updates sind ein entscheidender Faktor für die Langlebigkeit von Geräten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Update-Strategie zu verbessern, um KundInnen länger ein optimales Nutzungserlebnis zu bieten. Unsere neueren Modelle profitieren bereits von längeren Update-Zyklen, und wir streben an, diese Standards auch in Zukunft weiter auszubauen.

Wollt ihr das Sponsoring der Erste Bank Austria Open 2025 fortsetzen, und was können wir nächstes Jahr von euch erwarten?

Die Partnerschaft mit den Erste Bank Open ist ein wichtiger Meilenstein für Xiaomi Österreich. Sie symbolisiert unser Engagement, die lokale Community zu unterstützen und Teil des traditionsreichste Tennis-Event in Österreich zu sein. Durch die Präsenz bei einem Tennisturnier dessen Geschichte mehr als 50 Jahre zurück reicht, verbinden wir die Werte von Präzision und Technik, die sowohl im Sport als auch bei Xiaomi zentral sind. Für 2025 planen wir, solche Partnerschaften auszubauen und weitere spannende Kooperationen und Aktionen zu starten. Mehr Details dazu dann im nächsten Jahr!

Vielen lieben Dank für das Interview lieber Florian!