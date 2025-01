Internationaler Puzzletag am 29.1.2025: Teilchen für Teilchen zum Glücksgefühl

Am 29. Jänner wird der jährliche Internationale Puzzletag gefeiert – Ravensburger macht gleich den gesamten Jänner zum Puzzlemonat. Lest mehr!

Zu Ravensburgers Puzzle-Monat

Damit trägt das Unternehmen dem ungebrochenen Trend zum Puzzeln mit zahlreichen neuen Motiven und Serien Rechnung. Neben der Puzzle Moments-Reihe „Around the world“, die mit 99 Teilen Erwachsenen eine entspannte Auszeit vom Alltag bietet, ist dabei die neue Lernpuzzle-Reihe Puzzle UP besonderes Highlight: Damit trainieren Kinder Schritt für Schritt ihre feinmotorischen Fähigkeiten und lernen Wissenswertes anhand der altersgerechten Motive.

Mini-Entspannungstrip im Wohnzimmer

Die neue Serie „Moments around the world“ bietet Entspannung „to go“ an: Sechs Motive von London bis Singapur laden in der kleinen Pause vom (digitalen) Alltag zum Träumen ein und sorgen für Glücksgefühle, wenn sich bei den 99 Teilen eins zum anderen fügt. Puzzle Moments around the world, 99 Teile, ab 14 Jahren, 6 verschiedene Motive, für 4,49 Euro (UVP) im Handel erhältlich, erscheint im Jänner 2025.

Lernpuzzle-Reihe Puzzle UP!

Die Ravensburger Lernpuzzle-Reihe begleitet Zwei- bis Sechsjährige durch alle wichtigen Entwicklungsphasen. Teilezahl und Themen sind der jeweiligen Altersstufe angepasst. Beim Puzzeln trainieren Kinder ihre Feinmotorik, Konzentration und Ausdauer. Jedes Puzzle UP! enthält mehrere Puzzles, die zusammen ein großes Gesamtbild ergeben. Dabei steigt die Teilezahl von Motiv zu Motiv an, so dass die Kinder ihr Können Stück für Stück steigern können. Das beiliegende Wissensheft enthält spannende Informationen sowie Ideen zum Spielen und Entdecken.

Bauernhoftiere, ab 2 Jahren

Hier puzzeln Kinder ab zwei Jahren die beliebtesten Bauernhoftiere: Pferde, Kühe, Schafe und Schweine. Die vier konturgeformten Puzzles aus extra-dickem Karton sind optimal auf die Altersgruppe abgestimmt. Das beiliegende Wissensheft regt spielerisch zum Sprechen und Bewegen an: Wer weiß, wie junge Schafe heißen? Wer kann galoppieren wie ein Pferd? Für Kinder ab zwei Jahren für 14,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich, erscheint im Jänner 2025.

Vier Jahreszeiten, ab 3 Jahren

Ein Garten im Wechsel der Jahreszeiten mit Blumen, Tieren und einem großen Apfelbaum: Mit den vier konturgeformten Puzzles reisen Kinder ab drei Jahren durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Anregungen zum Entdecken, Zählen und Bewegen enthält das beiliegende Wissensheft: Wer findet die Sonnenblume? Wie viele Vögel sitzen im Nest? Für Kinder ab drei Jahren für 14,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich, erscheint im Jänner 2025.

Meerestiere, ab 5 Jahren

Zusammen mit Blub, dem Clownfisch, tauchen Kinder ab fünf Jahren in die geheimnisvolle Unterwasserwelt ein und treffen auf die unterschiedlichsten Meeresbewohner: eine Seekuh mit ihrem Jungen, eine Meeresschildkröte, gefährliche Haie und riesige Wale. Kinder ab fünf Jahren tauchen mit den vier quadratischen Puzzles ab in eine geheimnisvolle Unterwasserwelt. Das beiliegende Wissensheft informiert spannend und altersgemäß über die abgebildeten Meerestiere. Für Kinder ab fünf Jahren für 19,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich, ET Jänner 2025.

Geschichte, ab 6 Jahren

Kinder ab sechs Jahren puzzeln sich hier von der Steinzeit über die Antike bis zum Mittelalter. Auf den drei quadratischen Puzzles entdecken sie riesige Mammuts, ägyptische Pyramiden, das römische Kolosseum oder eine mittelalterliche Burg. Das beiliegende Wissensheft informiert über die vorgestellten Epochen. Für Kinder ab sechs Jahren für 19,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich, erscheint ebenso im Jänner 2025.