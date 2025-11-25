Intergalactic: The Heretic Prophet kommt frühestens 2027

Naughty Dog’s Intergalactic: The Heretic Prophet überspringt Berichten zufolge die Game Awards und wird auch nächstes Jahr nicht veröffentlicht.

Warten auf Intergalactic: The Heretic Prophet

Das kommt von mehreren Journalisten, die auf Spekulationen rund um das PlayStation 5-Exklusivspiel an diesem Wochenende reagieren. Intergalactic: The Heretic Prophet, eine Original-IP von The Last of Us-Regisseur Neil Druckmann, wurde bei der letzten Game Awards-Veranstaltung im Dezember 2024 enthüllt. Laut Jeff Grubb von Giant Bomb wird es jedoch nächsten Monat bei den Game Awards 2025 nicht erneut auftauchen. Darüber hinaus sagte Grubb in den sozialen Medien, dass Intergalactic nicht für 2026 veröffentlicht werden soll, eine Behauptung, die von Jason Schreier von Bloomberg in einem separaten Beitrag bestätigt wurde.

Wenn das stimmt, bedeutet das, dass Naughty Dog praktisch eine ganze Konsolengeneration übergegangen ist, ohne ein Originalspiel zu veröffentlichen. Bisher hat das Studio die The Last of Us Remaster für PlayStation 5 veröffentlicht. Die PS6 wird voraussichtlich 2027 oder 2028 auf den Markt kommen. Intergalactic: The Heretic Prophet ist ein Science-Fiction-Abenteuer mit einer gefährlichen Kopfgeldjägerin, die „auf Sempiria gestrandet ist – einem fernen Planeten, dessen Kommunikation mit dem äußeren Universum vor Hunderten von Jahren einfach abgedreht wurde.“ Was auf diesem Planeten los ist, werden wir selbst erkunden müssen…