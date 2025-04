Kein The Last of Us 3 – es gibt jetzt The Last of Us Complete

Naughty Dog ist zurück mit einer weiteren Möglichkeit, The Last of Us zu kaufen: Ein neues Paket namens The Last of Us Complete ist da!

Über The Last of Us Complete

Das Unternehmen kündigte das Komplettpaket an, das die neuesten Editionen beider preisgekrönter Spiele für die PlayStation 5 enthält. Diese komplette Ausgabe kostet 100,- Euro für das digitale Paket, das jetzt erhältlich ist. Eine physische Sammleredition kann bereits für noch mehr Geld vorbestellt werden, wobei die Verfügbarkeit am 10. Juli erwartet wird. Das ursprüngliche Spiel aus dem Jahr 2013 wurde nur ein Jahr nach seiner Veröffentlichung für die PS4 remastered, erhielt dann ein komplettes Remake und wurde 2022 für die PS5 in The Last of Us Part I umbenannt. Naughty Dog hat dann ziemlich schnell mit dem Remaster der Fortsetzung von 2020 nachgelegt und The Last of Us Part II Remastered Anfang letzten Jahres veröffentlicht.

Das Teil-II-Projekt war ein 10-Euro-Upgrade, das neue Inhalte sowie eine Überarbeitung für die Grafik enthielt, aber das Remake verärgerte einige Fans mit seinem 70-Euro-Preis. Die Ankündigung dieses neuen Spielpakets wurde so getimt, dass es gut mit dem Debüt der zweiten Staffel der TV-Adaption übereinstimmt, die am 13. April Premiere hat und bereits für eine dritte Staffel bestätigt wurde. Zwischen diesem neuen Bundle, das als Complete bezeichnet wurde, und einem kürzlichen Interview mit dem Schöpfer Neil Druckman scheint dies alle Hoffnungen zu vernichten, die die Fans auf einen dritten Teil des Spiels gehabt haben könnten. Zumindest bedeutet das, dass die Komplettversion das letzte Mal sein sollte, dass wir die Titel kaufen können.