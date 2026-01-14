Inazuma Eleven: Cross (iOS, Android) angekündigt, Beta-Tests im Februar

Inazuma Eleven: Cross ist in der Entwicklung, und Level-5 hat bekannt gegeben, dass es eine geschlossene Beta geben wird.

Über Inazuma Eleven: Cross

Die Anmeldungen wurden in Japan über die offizielle Website für alle im Land eröffnet, und die Leute können sich bis zum 22. Januar 2026 anmelden. Der Beta-Test wird zwischen dem 29. Januar 2026 und dem 5. Februar 2026 laufen. Der neue Titel erschien zuerst während des allgemeinen Inazuma Eleven-Streams. Dieses Game wird eine Simulation und völlig neu sein. Der erste Teaser erwähnte auch „intuitive, befehlsbasierte Steuerung“. Hier ist der erste vollständige Trailer zu Inazuma Eleven: Cross für euch!