Im Top Familienhotel Cavallino Bianco ist die ganze Familie happy

Wer sich im Familienurlaub auf Spezialisten verlassen möchte, der kommt ins Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel. Seit 2013 wird das vielseitige Hotel für Groß und Klein von TripAdvisor mehrfach als bestes Familienhotel der Welt ausgezeichnet. Mitten im UNESCO Weltnaturerbe Dolomiten entspannen Eltern und Kinder in einer sagenhaft schönen Natur. Die Kinder lieben den betreuten Kinderclub mit viel Spiel und Spaß von früh bis spät. Mama und Papa – die können hier loslassen und auch einmal Pärchenzeit genießen. Wer jetzt schon an den Sommerurlaub denkt: Alle Frühbucher erhalten einen Preisnachlass von 5 Prozent, wenn sie 60 Tage vor Anreise buchen.

Was erwartet euch im Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel?

Austoben in Wald und Wiesen

In der Natur können sich Kinder frei bewegen. Die schönsten Wanderrouten und Mountainbike-Trails warten rund um das Cavallino Bianco. Die Kinder jagen in der Wiese den Grashüpfern nach, barfuß laufen, in der Almhütte süßen Kaiserschmarrn schmausen – das ist Lebensfreude pur. In der Bike-Schule im Hotel lernen schon die Kinder den Spaß auf zwei Rädern kennen. An sonnigen Tagen geht es gemeinsam zur Cavallino Hütte auf der Seiser Alm. Dort warten ein köstliches BBQ (ab Mitte Juni) und viele tolle Spiele. Mit den Hotelguides entdecken Wanderer und Bergsteiger geheimnisvolle Wege und beeindruckende Gipfel. Kleine und große Kletterfans, die ein wenig Nervenkitzel mögen, kommen in den Hochseilgarten, nur 15 Gehminuten vom Hotel entfernt. Nur 16 Kilometer vom Cavallino Bianco liegt eine der schönsten 18-Loch-Golfanlagen Norditaliens.

Rutschen, planschen, saunieren, …

Es darf nach Herzenslust im Wasser geplanscht werden – Rutschenspaß inklusive. Die riesige Cavallino-Wasserwelt wollen die Kinder am liebsten gar nicht mehr verlassen. Vier Schwimmbecken und zwei große Außenpools mit Dolomitenblick laden die ganze Familie zum Splish Splash ein. In der Baby-Oase sind die Allerkleinsten glücklich und zufrieden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: In der Grotta Azzurra funkelt es goldig, Lichter spiegeln sich im Wasser, das warme Wasser sprudelt. Die Dreibahnen-Wasserrutsche zieht die Kids geradezu magisch an. In den Saunas bleiben die Erwachsenen unter sich. Sie genießen hochwertige Behandlungen von der sinnlichen Paar-Behandlung bis zum Rosenbad und schalten einfach einmal ab. Es wäre kein Leading Family Hotel & Resort, würden nicht auch kleine Prinzen und Prinzessinnen mit kindgerechten Wellness-Treatments rundum verwöhnt – von der Babymassage bis zum Princess-Dream. In der Family Sauna fühlen sich alle zusammen wohl.

Unbeschwert von früh bis spät

Wie alt die Kinder sind, das spielt im Cavallino Bianco keine Rolle. Erfahrene Tagesmütter kümmern sich liebevoll um Babys und Kleinkinder. Kinder bis elf Jahre kommen ins Junior Lino. In dem Kinderparadies mit Piratenland und Mini-Sportarena, mit Lego-Baustelle und Riesenpuppenhaus wird jede Minute zum Abenteuer. Dazu kommen die tolle Softplay-Anlage und sogar ein eigenes Theater. Engagierte Animateure sind täglich beim Spielen, Sporteln und Basteln dabei. Im Freien warten Wald-, Fluss- und Bauernhofbewohner darauf, von jungen Naturdetektiven entdeckt zu werden. Rutschen, Schaukeln, Kletterwand, Racing-Bereich – es ist alles da für Urlaubstage wie im Bilderbuch. Für Teenies ab elf Jahren gibt es eine eigene Chillout Area mit Playstation 5 und iWall sowie ein abwechslungsreiches Programm mit Aktivitäten wie Schatzsuchen oder Ausflügen. Weil Kinder immer hungrig sind, wird den ganzen Tag köstlich gekocht: Südtiroler Köstlichkeiten, internationale Spezialitäten, 5-Gänge-Menüs, Bio-Kindermenüs, Family Plates und sogar ein betreutes Kinderrestaurant gibt es im Cavallino Bianco.

„It´s Family Time, live it now” ist das Credo im Cavallino Bianco – und das lassen sich Genießer nicht zweimal sagen.