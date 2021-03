ID@Xbox Twitch Gaming Showcase: Among Us kommt 2021 auf die Xbox

Gute Nachrichten für die Fans von abgedrehten Spielen im Sinne von Werwolf – Innersloths Among Us feiert nach dem Switch-Release letztes Jahr noch dieses Jahr das Xbox-Debüt. Es gibt zwar noch kein genaues Datum, aber im Zuge des ID@Xbox Twitch Gaming Showcases wurde verkündet, dass der Hypetitel mit Cross-Play 2021 auf der Xbox One und Xbox Series verfügbar sein soll. Vermutlich gleich samt der neuen Airship-Map, die ab 31.3.2021 verfügbar sein soll.