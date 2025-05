HUAWEI WATCH 5: Hightech für Gesundheit, Sport und Alltag

Mit der neuen WATCH 5 hebt HUAWEI den Standard für Smartwatches auf ein neues Level – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Den kompletten Testbericht zum Gerät findet ihr hier!

Die WATCH 5: Premium für jeden Tag

Die Uhr verbindet edle Materialien und modernes Design mit einer beeindruckenden Fülle an Gesundheits- und Fitnessfunktionen, die im Alltag wirklich einen Unterschied machen. Ob ihr Wert auf präzises Gesundheitstracking, sportliche Vielseitigkeit oder smarte Alltagshelfer legt: Die WATCH 5 ist ein echtes Multitalent für euer Handgelenk. Schon beim ersten Anlegen spürt man: Die HUAWEI WATCH 5 ist ein echtes Premium-Produkt. Das Gehäuse aus Titan oder Edelstahl, kombiniert mit Saphirglas, sorgt nicht nur für einen luxuriösen Look, sondern macht die Uhr auch besonders widerstandsfähig.

Perfekt geeignet für alle Situationen und Lebenslagen, denn trotz der hochwertigen Materialien bleibt die Uhr angenehm leicht, sodass sie auch beim Sport oder im Schlaf kaum auffällt. Die WATCH 5 gibt es in zwei Größen (42 mm und 46 mm) und in verschiedenen Farben und Materialien – so findet jeder das passende Modell, egal ob sportlich, elegant oder dezent. Die runde Form und das brillante LTPO 2.0-AMOLED-Display (bis zu 3000 nits hell!) machen die Uhr zum Hingucker – selbst bei direkter Sonne oder im Fitnessstudio. Aber nicht nur Athletik-Begeisterte kommen bei dieser Smartwatch auf ihre Kosten.

X-TAP: Innovative Sensorik für das Wohlbefinden

Das Herzstück der WATCH 5 ist der neue X-TAP-Multisensor an der Seite. Mit nur einem Fingertipp messt ihr mehrere Gesundheitsindikatoren zugleich – darunter Herzfrequenz, Blutsauerstoff, EKG, Hauttemperatur, Stresslevel, arterielle Steifigkeit und mehr. Besonders praktisch: Viele dieser Werte bekommt ihr in Echtzeit präsentiert, und das direkt auf dem Display. So habt ihr eure Gesundheit immer im Blick, ganz ohne Umschweife. Dank Health Glance bekommt ihr in einer Minute einen umfassenden Gesundheits-Check, der nicht nur für Sportfans, sondern auch für alle, die ihre Vitalwerte regelmäßig im Auge behalten möchten, ein echter Gewinn ist.

Damit nicht genug, die Schlafüberwachung erkennt sogar Atemaussetzer und gibt euch Tipps für besseren Schlaf. Die WATCH 5 trackt – wenn ihr das wollt und sie auch tragt – euren Schlaf, misst die Schlafqualität und zeigt euch einen Score samt Empfehlungen zur Verbesserung. Auch Blutsauerstoff, Hauttemperatur, Zyklus und sogar der Blutdruck (in Verbindung mit kompatiblen Geräten) werden erfasst. Die Daten werden übersichtlich in der HUAWEI Health: Europa-App dargestellt und lassen sich einfach auswerten – ideal, um Trends zu erkennen und gezielt an eurer Gesundheit zu arbeiten. Wie ein Coach an eurem Handgelenk!

Sportlich vielseitig, diese WATCH 5

Ob Laufen, Schwimmen, Radfahren, Yoga oder sogar Fallschirmspringen – die WATCH 5 unterstützt über 100 Sportarten. Auch ausgefallene Aktivitäten wie Kendo, Kanufahren oder Orientierungslauf sind mit dabei. Dank der robusten Bauweise und Wasserdichtigkeit bis 5 ATM (bzw. 30 Meter) könnt ihr die Uhr bedenkenlos beim Baden, Tauchen und jedem Training tragen. Für Outdoor-Fans bietet die WATCH 5 GPS-Tracking, Höhenmesser, Luftdrucksensor und sogar eine RouteDraw-Funktion, mit der ihr eure Lauf- oder Wanderrouten aufzeichnen und später nachvollziehen kannst. Die präzise Messung von Puls, Kalorien, Distanzen und Trainingsfortschritt motiviert, immer wieder neue Ziele zu setzen.

All das wird aber nicht nur aufgezeichnet, um anschließend auf einer Datenhalde zu versauern. Nein, die HUAWEI Health: Europa-App ist das zentrale Steuerzentrum für all eure Gesundheits- und Fitnessdaten. Sie bietet übersichtliche Dashboards, detaillierte Analysen und motivierende Empfehlungen. Egal, ob ihr eure Trainingsziele anpassen, Schlafdaten auswerten oder euren Stresslevel im Auge behalten wollt – hier findet ihr alle Infos auf einen Blick. Mit Apps wie „Emotionales Wohlbefinden“ und den „Health-Kleeblättern“ wird aber nicht nur euer körperlicher Zustand, sondern ein Stück weit auch der ganzheitliche Aspekt rund um euch selbst im Auge behalten. Wenn ihr dies wünscht, könnt ihr all dies aktivieren!

Digitaler Assistent am Handgelenk

Hervorzuheben ist: Trotz der vielen Funktionen bleibt die Bedienung der WATCH 5 angenehm einfach. Die Kombination aus Touchscreen, drehbarer Krone, Schnellstartknopf und neuen Gesten (wie Doppeltippen zwischen Daumen und Zeigefinger) sorgt dafür, dass ihr auch mit vollen Händen alles im Griff habt. Benachrichtigungen, Timer, Musiksteuerung oder Navigation – alles ist nur einen Fingertipp entfernt. Dank der eSIM-Funktionalität seid ihr auch ohne Smartphone erreichbar, könnt Anrufe tätigen, Nachrichten empfangen und sogar navigieren. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung, liegt aber im Alltag bei drei bis fünf Tagen – für eine High-End-Smartwatch ein echter Pluspunkt. Das Aufladen geht kabellos und in rund 90 Minuten ist die Uhr wieder voll einsatzbereit. Gerade im täglichen Gebrauch zeigt die HUAWEI WATCH 5, wie nahtlos sich Gesundheit, Sport und Alltag verbinden lassen. Morgens weckt sie euch mit sanfter Vibration, tagsüber hält sie euch mit Benachrichtigungen und Erinnerungen auf dem Laufenden, abends analysiert sie euren Schlaf und gibt euch Tipps für mehr Erholung.

Die Uhr ist leicht, angenehm zu tragen und macht mit ihrem edlen Design in jeder Situation eine gute Figur – ob beim Sport, im Büro oder beim Ausgehen. Zudem ist sie mit den verschiedenen Armbändern anpassbar und auch die Zifferblätter lassen sich von euch flugs wechseln. Das macht die WATCH 5 zu weit mehr als nur einem stylischen Accessoire – sie ist ein echtes Gesundheits- und Fitnesszentrum für euer Handgelenk. Mit innovativer Sensorik, über 100 Sportmodi, starker Akkulaufzeit und smarter Alltagsintegration ist sie der perfekte Begleiter für alle, die Wert auf Gesundheit, Sport und Komfort legen. Dabei ist es unerheblich, ob ihr eure Vitalwerte im Blick behalten, neue Trainingsziele erreichen oder einfach einen smarten Alltagshelfer wollt – die HUAWEI WATCH 5 macht in jeder Disziplin eine Top-Figur. Und wer sich rasch entscheiden kann, profitiert: Bis zum 30. Juni 2025 gibt’s nämlich beim Kauf die HUAWEI FreeBuds 6i gratis dazu!