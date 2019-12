HP Elite Dragonfly Spotlight #3: Sicherheit im Fokus

HP Multi-Factor Authenticate

Vielen von euch haben bestimmt den neuen Schutz beim eBanking live mitbekommen. Wo zuvor nur ein PIN und SMS-Tans gereicht haben, braucht es jetzt mindestens einen PIN und einen Fingerabdruck oder ähnliches. Damit sie nicht nur ihr Bankkonto sondern auch die Daten auf ihrem Notebook schützen können, serviert euch HP beim Dragonfly bis zu drei Authentifizierungsfaktoren für die Anmeldung – wie beispielsweise einen optionalen Fingerabdruckleser und eine IR-Kamera für die Gesichtserkennung

HP Sure View Gen3

Ein altbekanntes Feature, das schon in vielen HP Laptops zum Einsatz bekommen ist, schützt euch auch beim Dragonfly vor neugierigen Blicken von SitznachbarInnen beispielsweise bei Zug- oder Flugreisen. Per Knopfdruck wird der Bildschirm für alle um euch herum unlesbar.



HP Sure Sense

„Täglich entstehen über 350.000 neue Malware-Varianten – wer mit diesem Tempo mithalten will, sollte Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Herkömmlicher Virenschutz kann neuartige Angriffe nicht immer erkennen. HP Sure Sense nutzt hingegen proprietäre Deep-Learning-Algorithmen und fortschrittliche neuronale Netzwerke, um Malware instinktiv zu erkennen und so vor völlig unbekannten Angriffen zu schützen.“ (Quelle: HP)

HP Sure Click

Mit Sure Click schützt euch HP vor einer weiteren Gefahrequelle, die immer mehr zunimmt: Malware, Ransomware und Viren die sich auf Webseiten und MS-Office sowie PDF-Anhängen verstecken.

HP Sure Start Gen5

Firmware-Angriffe können Ihren PC völlig zerstören. Mit HP Sure Start schützt ihr euch vor Angriffen oder Beschädigungen an eurer Firmware. Das BIOS – Firmware bei x64/x86-PCs, die in einem nichtflüchtigen Speicher auf der Hauptplatine eines PC abgelegt ist und für den Start des System zuständig ist – erkennt Probleme und Fehler, die mit automatischer Fehlerbehebung wieder beseitigt werden.

Erfahrt hier, wie HP Sure Start Schutz vor LoJax und anderen komplexen BIOS-/UEFI-Angriffen bietet.

HP Sure Run Gen2

„Um die Kontrolle über euren PC zu erlangen, müssen AngreiferInnen zuerst dessen Schutzwall bezwingen. Haltet eure wichtigen Sicherheitsvorkehrungen wie Virenschutz mit HP Sure Run Gen2 aufrecht.“ Quelle: HP

HP Sure Recover

Sollte dennoch mal etwas passieren und ihr euer System wieder neu aufsetzen wollt, so könnt ihr auf HP Sure Recover zurückgreifen. Dieses Feature garantiert eine schnelle, sichere und automatisierte Wiederherstellung des Betriebssystems nur über eine Netzwerkverbindung. Falls ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt, könnt ihr sogar ein Backup herstellen, das ihr auch ohne Netzwerkverbindung wieder herstellen könnt.

HP Endpoint Security Controller

Die Features Sure Start, Sure Run und Sure Recover schützen euer System maßgeblich, weshalb es essentiell ist, dass sie nicht selbst Opfer von Angriffen werden. Aus diesem Grund beschert euch HP den Endpoint Security Controller, der physisch isoliert und kryptografisch geschützt ist. So soll wird die Ausfallsicherheit von Start, Run und Recover auch hardwaregestützt sichergestellt.