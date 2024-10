Hotel & Spa Larimar: Ein Traumhotel von Schauspieler & Regisseur Otto Retzer

Das Wellness- und Gesundheitshotel Larimar****Superior in Stegersbach ist ein Traumhotel wie es im Buche steht – und zwar in Otto Retzers neuem Buch „Meine Traumhotels“.

Ob Top Wellnessparadies, renommiertes Gesundheitsresort und Lieblingshotel der Promis: Neben Sänger und Entertainer Peter Kraus und Ex-Ski-Star Nici Schmidhofer, urlaubt auch Schauspieler und Regisseur Otto Retzer regelmäßig im Hotel Larimar. Dieser stellte das Larimar als eines seiner Traumhotels – und zwar als das einzige Hotel aus dem Burgenland – in seinem neuen Buch „Meine Traumhotels. Otto Retzers Lieblingshotels in Österreich“ vor.

Im Buch schwärmt Otto Retzer: „Die Fülle an Saunas, Dampfbädern und Schwimmbecken ist beeindruckend. […] Ich habe mit meiner Frau alle angebotenen Kuren, von Ayurveda bis F.X. Mayr, mitgemacht, gemeinsam mit meinem Freund Peter Kraus und seiner Ingrid die herrlichen Golfplätze rund um das Hotel bespielt und mit dem Fahrrad die wunderbare Landschaft des Burgenlandes erkundet. Was sich jedoch wohl kaum jemand vorstellen kann: Ich habe stundenlang am Koi-Teich den wunderbaren Fischen zugeschaut und so wieder in die Mitte meines Lebens gefunden!“