Hotel Ramada Graz: Perfekte Adresse im Herz der steirischen Genusswelten

Das Hotel Ramada Graz ist die perfekte Adresse für alle, die kurze Wege bei der Anreise und zu allen Sehenswürdigkeiten der Steiermark schätzen. Es liegt drei Kilometer vom Autobahnknoten Graz West, sieben Minuten vom Flughafen Thalerhof und 15 Minuten vom Grazer Stadtzentrum.

Was erwartet dich im Hotel Ramada Graz?

Mit 95 Prozent Empfehlungen auf holidaycheck.at, sehr guten 8 Punkten auf booking.com und 4 von 5 Punkten auf tripadvisor.at zählt das Hotel Ramada Graz zu den beliebtesten Adressen im Süden von Graz. Das Viersterne-Haus wurde erst vor fünf Jahren modernisiert, die geräumigen Zimmer zeitlos mit warmen Farben gestaltet, klimatisiert und schallgedämmt. Das zeitlos-gemütliche Restaurant kredenzt internationale Küche, wobei auf Lebensmittel der Region und Saison besonderer Wert gelegt wird. Es gibt eine gemütliche Bar, einen rund um die Uhr geöffneten „Market”, ein Fitnesscenter mit Ergometer, Laufband, Stepper und Sauna.

Ideale Lage für Genuss und Business

Die Lage des Hauses ist ideal für alle, die unkompliziert anreisen wollen. Über die Autobahn A9 geht es westlich am Ballungsraum Graz und dem Knoten Graz-West mit der Südautobahn A2 vorbei. Ab der Ausfahrt Schachenwald ist das Hotel Ramada Graz am Seering in nur zwei Minuten erreicht. – Oder vom Flughafen Graz in acht Minuten. Diese Tatsache macht das Ramade Graz auch bei Tagungsreisenden äußerst beliebt. Direkt vor dem Hotel liegen 120 Parkplätze, davon vier mit E-Schnell- Ladestationen. Die sechs klimatisierten und hellen Banketträume mit Tageslicht haben zusammen über 350 m2, sind miteinander kombinierbar und für bis zu 250 Teilnehmer buchbar. Moderne Seminartechnik und günstige Tagungspauschalen sind Standard. Eine erfolgreiche GreenSign-Zertifizierung bestätigt dem Ramada Graz seine Nachhaltigkeitsbemühungen mit einem Level 4 von 5. Insbesondere in den Bereichen Umwelt, Regionalität, Mobilität, soziale und wirtschaftliche Verantwortung hat das Hotel überdurchschnittlich abgeschnitten.

Das Gute liegt nah

Durch die guten Verkehrsanbindungen des Ramada Graz rücken auch die beliebtesten Sights der Steiermark in nächste Nähe: Die Grazer Innenstadt ist nur 15 Autominuten entfernt. 25 Minuten sind es zum Lipizzanergestüt Piber, ins Freilichtmuseum Stübing, zu Schloss Eggenberg, zur Südsteierischen Weinstraße und zum Tierpark Preding. In maximal 45 Minuten sind Schloss Herberstein und Riegersburg erreicht, mit der Greifvogelwarte und der Tierwelt Herberstein, aber auch mit den Genusswelten von Zotter Schokolade, der Gölles Erlebnistour, der Fromagerie zu Riegersburg und der Vulcano Schinkenmanufaktur.

Mit dem Fahrrad auf Erkundungstour

Auch um das Hotel gibt es viel zu sehen und zu verkosten. Fahrräder und E-Bikes können im Hotel geliehen werden, um die Gegend zu erkunden. Der Murradweg zieht sechs Kilometer vom Hotel Ramada Graz ostwärts vorbei, der Grazer Uhrturm liegt 13 Kilometer nördlich, die Schilcher-Weinstraße bei Ligist 20 Kilometer westlich. Hier ist die Heimat der Weingüter, die aus der blauen Wildbachertraube den ausgeprägten Rosé keltern. 30 bis 40 Kilometer südlich liegen die Sausaler Weinstraße und die Südsteierische Weinstraße für alle, die Riesling, Sauvignon Blanc und Muskateller lieben. Kunstsinnige lädt der Österreichische Skulpturenpark des steirischen Universalmuseums Joanneum nur 500 Meter vor der Haustüre des Hotel Ramada zum Flanieren. Auf sieben Hektar Fläche treten Landschaftsarchitektur und über 70 große, teilweise spektakuläre Außenskulpturen von zeitgenössischen internationalen Künstlern in Dialog. Gleich dahinter liegt der Badesee Schwarzl mit einem riesigen Freizeitzentrum und über 30 Sportmöglichkeiten. Schwimmer, Segler, Surfer und Stand Up-Paddler schöpfen hier aus dem Vollen. Für Wasserskifahrer und Wakeboarder gibt es sogar eine Liftanlage mit Rampen. ramada-graz.at