Hotel Quelle Nature Spa Resort: Tolle Angebote locken ins Gsieser Tal

Das Hotel Quelle Nature Spa Resort***** im Südtiroler Gsieser Tal ist eine ebenso exklusive und behagliche wie vielseitige Urlaubsadresse für aktiven Naturgenuss. Das vielfach ausgezeichnete Wellness- und Aktivhotel zählt zum Besten, was der Sommer in den Dolomiten zu bieten hat. Täglich geführte Outdoor-Erlebnisse, an sechs Tagen in der Woche, garantieren Glücksmomente in den Bergen. Das Fitness- & Gym Center begeistert die sportlichen Gäste. Das Luxury Spa mit dem neuen Timeless Sky Spa setzt Meilensteine in der Wellnesswelt.

In den Sommer-Aktivwochen der Natur ganz nah

Das Hotel Quelle Nature Spa Resort***** begeistert mit Bergerlebnissen, Bewegung und Happiness in den Weiten der unberührten, idyllischen Landschaft. Von den Mountain Aktiv & Yoga Vibes (27.–31.10.24) über den Rad- & Berggenuss pur (08.–15.09.24) bis zum Abenteuer Bergseen (15.–22.09.24) dreht sich alles um unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Für die Gipfelstürmer wurde die TOP Wanderwoche vom 6. bis 13. Oktober 2024 ins Leben gerufen. Die Bergführer der Quelle begleiten wanderfreudige Gäste zu fünf beeindruckenden Gipfeltouren. Die Drei Zinnen-Rundwanderung sowie eine Sonnenaufgangswanderung stehen ebenso auf dem Programm.

Top Training im Fitness- & Gym Center

Das Hotel Quelle Nature Spa ist ein Hotel mit einem unglaublichen Aktivangebot. Seit 2023 ist das neue Fitness- & Gym Center mit über 300 m² und mehreren Work-Stations fertig. Die großzügige Area ermöglicht ein abwechslungsreiches Training – immer gefühlt mitten in der Natur. Im Cardio-Bereich trainieren aktive Gäste mit den neuesten Technogym-Geräten und steigern ihre Kraft, Ausdauer und Leistungsfähigkeit auf sanfte Weise. In der Functional Area und in der Power Area können sie sich auspowern, Fett verbrennen, neue Kraft aufbauen und die Muskeln in Form bringen. Hier geht es um die gezielte Förderung der Muskulatur mit knackigen Übungseinheiten, Training mit Gewichten und Body-Shaping. Im Mental & Groupfitness Bereich finden betreute Workouts statt mit vielfältigen Programmen wie Core Training, Plank Workout, Tabata, Special Abdominal Workout, High Intensitiy Circuit Training, Spinning, Pilates, Yoga, Stretching, Rückengym und vieles mehr. Mit der fachkundigen Unterstützung von Experten kommt jeder in den Genuss gemeisterter Herausforderungen.