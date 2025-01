Hotel Panorama Royal: Ganzheitliche Gesundheitsphilosophie

Was lässt uns lange und gesund leben? Eine Frage, mit der sich das Hotel Panorama Royal****s in Tirol seit vielen Jahren intensiv beschäftigt. Das Resultat: „Our way of healing” – ein einzigartiges Konzept, das jeden Gast einlädt, sich mit sich selbst und seinem Wohlbefinden auseinanderzusetzen.

Mit der ganzheitlichen Gesundheitsphilosophie „Our way of healing” beschreitet das Hotel Panorama Royal****s im Kufsteinerland fundierte und erfolgreiche Wege zu mehr Wohlbefinden und Lebensqualität. Vitalisierende Strategien, die heute im Zusammenhang mit Longevity und Bio-Hacking in aller Munde sind, haben in dem spannenden Wellnessresort bereits eine lange Tradition. Unter dem Motto „Quelle der Kraft, Energie und Lebensfreude” verbinden Experten an diesem Kraftplatz in Bad Häring jahrtausendealtes Gesundheitswissen mit wirksamen westlichen Heilmethoden.

„Unser Ziel ist es, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, das Immunsystem zu stärken und die Energiereserven wieder aufzufüllen, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und eine ganzheitliche Regeneration zu ermöglichen”, so Gastgeber Peter Mayer. Gäste nehmen Gelerntes, Erlebtes und Erfahrenes in ihren Alltag mit und verfügen so über ein wichtiges Puzzleteil für ein langes, gesundes Leben.

Die Quelle der Kraft, Energie und Lebensfreude in sich finden

„Our way of healing” basiert auf sechs Säulen, die zu einer außergewöhnlichen Entspannungsreise einladen. Im Mittelpunkt steht ein fein abgestimmtes Angebot für nachhaltige Energie, Kraft und Lebensfreude, das jeder ganz individuell für sich und seine Bedürfnisse nutzen kann. Das Panorama Royal bietet viele Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu sammeln und Techniken zu erlernen, die das körperliche und geistige Wohlbefinden steigern. Aus den sechs Säulen: „Energie und Lebenskraft schöpfen”, „Gelassenheit und Gleichmut erlangen”, „Lebensfreude ausstrahlen”, „Achtsamkeit leben”, „Regeneration spüren” und „Nachhaltigkeit praktizieren” filtert jeder Gast sein persönliches „Kraftpaket” und macht das, was ihm gut tut. Ganz nach dem Motto „Viele Wege führen zum Glück” bietet das Panorama Royal ein selten vielseitiges Angebot für eine sinn-volle Ich-Zeit.

Healing – ganz werden

Eine Auszeit im Hotel Panorama Royal lenkt die Aufmerksamkeit auf das eigene Ich. Yoga, Qi Gong und Meditation gehören hier ebenso zu einer regenerativen Quality Time wie individuelle Massagen und Energieanwendungen. Gesunde und regionale Gerichte aus der mehrfach prämierten royalen Küche setzen neue Impulse für besondere Genusserlebnisse und ein Wohlfühlen „von innen” heraus. Erlebnisse in der Bergnatur und die natürlichen Kraftplätze im Park des Hauses verstärken das Wohlbefinden und öffnen Türen zu neuen Wegen – und zu sich selbst. „Healing” bedeutet „ganz werden”, sich selbst in seiner Ganzheit zu erfassen. Unterstützt wird das exklusive Konzept des Panorama Royal durch die wohltuende Ruhelage, durch die luxuriösen Annehmlichkeiten der beeindruckenden 7.500 m2 großen Wellnesswelt und Genusserlebnisse aus der von Gault Millau mit drei Hauben ausgezeichneten Küche. Auf einem Energiefeld errichtet, birgt der Platz ungeahnte Kräfte für Rückzug, Balance und ein außergewöhnliches Gesundheitsangebot.

Aktuelle Angebote im Hotel Panorama Royal

Loslassen und Genießen (bis 5.12.24)

Leistungen: 3 Nächte mit ¾ Genusspension, freier Zugang zur mehrfach ausgezeichneten Wellness Dream World, 1 besonderer Abend mit Candle Light Dinner (mittwochs und sonntags nicht buchbar), 1 Ganzkörpermassage pro Person (50 Minuten) – Preis p. P.: ab 650 Euro

Winterschnee(ä)pchen (12.–23.01.25)

Leistungen: 4 Nächte mit ¾ Genusspension, freier Zugang zur mehrfach ausgezeichneten Wellness Dream World, Skipassbuchung an der Rezeption, kostenloser VIP Ski-Shuttle zur Ski Welt Brixental-Wilder Kaiser, VIP-Skiverleih im Intersportgeschäft (gegen Gebühr) – Preis p. P.: ab 696 Euro