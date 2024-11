Hotel Klausnerhof: Tuxer Advent am Fuße des Gletschers

Advent und Weihnachten in Tirol – das heißt vor allem besinnliche Bergweihnacht, wo altes Brauchtum gepflegt und gelebt wird. Im Tuxertal kommen Alt und Jung am 1. Advent zum Tuxer Advent zusammen. An den Weihnachtsständen am Adventmarkt schmecken Zillertaler Krapfen und selbstgebackene Kekse. Dort gibt es Adventkränze, Doggl (Filzpatschen) und traditionelle Köstlichkeiten. Familie Klausner lädt zudem zu ihrem beliebten Bauern-Weihnachtsmarkt direkt vor dem Hotel Klausnerhof**** ein. Am 30. November sowie am 07., 14. und 21. Dezember 2024 ist der liebevoll gestaltete Adventmarkt geöffnet und wird zu einem beliebten Treffpunkt, um bei Glühwein und süßen Verführungen in die romantische Stimmung der Zillertaler Bergweihnacht einzutauchen. Ein ganz besonderes Highlight erwartet die Gäste am 07. Dezember, wenn der Heilige Nikolaus dem Klausnerhof einen Besuch abstattet.

Während die festliche Stimmung des Advents sich entfaltet, erleben die Gäste inmitten der Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 und am Fuße des Hintertuxer Gletschers einen Wintertraum. Der Hintertuxer Gletscher steht für 365 Tage Schneespaß und bietet die längste Skisaison Österreichs. Ab Dezember vereint sich der Gletscher mit den Zillertaler Skibergen zur Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000. Mit nur einem Skipass können Wintersportler dann 206 Pistenkilometer genießen. Das Tuxertal bietet zudem wunderbare Möglichkeiten für Winterwanderungen, Schneeschuhwanderungen, Langlauf und Rodeln.

Nach einem erlebnisreichen Tag auf den Pisten oder in der Natur bieten die gemütlichen Zimmer und Suiten einen atemberaubenden Blick auf das mächtige Gebirgsmassiv der Tuxer Alpen. Im Dachgeschoss „thront” das Panorama-SPA mit einer exklusiven Aussicht auf das ewige Eis des Hintertuxer Gletschers, ideal zum Entspannen. Die ausgezeichnete Küche verwöhnt Genießer vorwiegend mit Produkten aus der hoteleigenen Landwirtschaft und mit regionalen Köstlichkeiten. Ein besonderes Highlight ist Martins Weinkeller, der als Geheimtipp für Liebhaber feiner Tropfen gilt.