Hotel Kaiserhof: Wien in Herbstfarben entdecken

Die Sommerhitze ist vorbei. Jetzt sind die Stadt-Entdecker in ihrem Element. Im Herbst macht es doppelt Spaß, Wien mit all seinen Attraktionen zu erkunden. In aller Ruhe durch die herrlichen, herbstlich gefärbten Parks schlendern. Den Wiener Prater erleben oder durch die Weinberge wandern (den ersten Sturm, wie der neue Wein genannt wird, gibt es zu verkosten). Die unzähligen Sehenswürdigkeiten Wiens besichtigen, bummeln und flanieren, im Kaffeehaus sitzen und Zeitung lesen oder eine Ausstellung besuchen.

Abwechslungsreicher können Tage in Wien nicht sein. Das Hotel KAISERHOF Wien ist ein zentraler und charmanter Ort, um in die einzigartige Metropole mit all ihren Highlights einzutauchen. Die klassischen Sehenswürdigkeiten entlang der Ringstraße und der Kärntner Straße sowie der Stephansdom liegen ganz in der Nähe des Hotels. Auch die Oper ist nur wenige Schritte entfernt. Das Rezeptionsteam ist ein guter Ratgeber, wenn es darum geht, das passende Freizeitprogramm unter den fast hundert Theatern, zahlreichen Konzertveranstaltern, unzähligen Museen, einem sagenhaften Angebot an Restaurants und Lokalen und vielem mehr zu finden. Wer die Herbsttage in Wien im Laufschritt erobern möchte: An der Rezeption gibt es Karten mit ausgewählten Laufstrecken.

Im KAISERHOF Wien wohnen Wienbesucher:innen im Flair der Jahrhundertwende, mit allen Annehmlichkeiten und vielen niveauvollen Highlights. Die Zimmer und Suiten verbinden großzügige Architektur mit zeitgemäßem Komfort. Die Zimmerauswahl ist vielfältig – vom Kaiserhof Petit über Allergiker-freundliche Zimmer und Business-Zimmer bis hin zur luxuriösen Admiral Suite wählen Gäste des KAISERHOF, wo sie sich wohlfühlen. Ein kaiserlich opulentes Frühstück wird im Salon Imperial serviert. Mornings.co.uk hat Gästebewertungen zum besten Hotelfrühstück ausgewertet und bescheinigt dem KAISERHOF Platz 1 in Österreich. In der KAISERHOF Bar gönnen sich Genießer eine Pause vom Großstadtleben. Von 11 bis 24 Uhr kann man hier in gemütlicher Atmosphäre eintauchen und sich inspirieren lassen – beim Nachmittagstee, einem Snack oder einem erfrischenden Glas Bier. Kaiserliches Wohlbefinden bietet ein kleiner, feiner Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Saunarium, Dampfbad und Fitnesscenter.

„Green Rate“ im bunten Herbst

Der KAISERHOF Wien verbindet als Stadthotel traditionelle Werte mit den hohen Anforderungen an Umweltschutz und einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Das Haus ist seit 2012 Green Globe zertifiziert – das führende Nachhaltigkeitszeichen mit internationalen Standards für die Tourismuswirtschaft. Mit der „Green Rate“ werden Gäste eingeladen, ihren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und gleichzeitig zu sparen. Wer bei einer Aufenthaltsdauer von zwei bis fünf Nächten in der Petit-Kategorie auf die Zimmerreinigung sowie auf frische Handtücher und Bettwäsche verzichtet, der spart Putzmittel, Wasser und Energie – und erhält als Dankeschön 10 Prozent Rabatt auf die tagesaktuelle Rate.